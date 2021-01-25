Процентная перезагрузка: в 2020 году россияне рефинансировали максимальное за всю историю число ипотечных кредитов

В 2020 году свыше 230 тыс. российских семей рефинансировали ипотечные кредиты. Общая сумма таких займов составила порядка 600 млрд рублей. Значения стали рекордными за всю историю рынка. Позитивную динамику эксперты связывают с падением рыночных ставок по жилищным кредитам в стране. Как отмечают специалисты, это позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан, что препятствует возникновению пузыря на российском рынке ипотеки.

В 2020 году россияне рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей. Показатели стали самыми высокими за всё время наблюдений. Об этом говорится в отчёте аналитического центра «ДОМ.РФ».

По сравнению с 2019 годом доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки выросла более чем в два раза — до 13,7%. Как отмечают авторы исследования, одной из причин наблюдаемой динамики стало заметное снижение рыночных ставок по жилищным займам в России.

По последним данным Центробанка, с января по ноябрь 2020 года средний процент по ипотечным кредитам в стране опустился с 9 до 7,38% годовых. При этом, согласно подсчётам «ДОМ.РФ», ставка по рефинансированию жилищных займов за год уменьшилась с 9,5—10% до уровня ниже 8%.

«Рост объёмов рефинансирования позволяет снизить платёжную нагрузку на заёмщиков за счёт уменьшения ежемесячного платежа. В результате снижается вероятность дефолта по кредиту, что способствует повышению качества банковского ипотечного портфеля в целом», — рассказал RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По оценкам организации, снижение ставок по рефинансированию позволяет клиентам банков экономить на платежах около 3 тыс. рублей в месяц (расчёт производился исходя из займа 2,5 млн рублей сроком на 18 лет). При этом общая переплата по кредиту в среднем сокращается примерно на 23% (на 674 тыс. рублей).

Помимо этого, программы перекредитования дают возможность гражданам увеличить срок выплаты займа и установить комфортный для себя уровень ежемесячной оплаты. Такое мнение в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«На фоне пандемии часть россиян столкнулись со снижением своих реальных доходов и уже не могли обслуживать в полном объёме взятые ранее обязательства. При этом финансовые организации в большинстве случаев идут навстречу клиентам: предлагают снижение процентов или увеличение срока погашения. Для банков такие заёмщики также выгодны, поскольку они уже продемонстрировали свою платёжную дисциплину», — подчеркнул эксперт.

При этом рекордный рост объёма рефинансирования не привёл к образованию пузыря на рынке. По данным «ДОМ.РФ», доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет менее 1,4%, а на первичном рынке показатель находится на уровне 1,1%. На этом фоне жилищные займы остаются наиболее надёжным инструментом для кредитования населения, уверены аналитики.

«Россияне не хотят рисковать жильём, поэтому подходят к взятию ипотеки наиболее ответственно. В то же время акции вроде снижения процентов или сокращения ежемесячного платежа стимулируют заёмщиков вовремя платить. Это позволяет банку одновременно нарастить базу надёжных клиентов и минимизировать риски дефолта по кредитам», — рассказал RT управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

РИА Новости

© Максим Богодвид

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, в пользу стабильности рынка недвижимости играют меры государственной поддержи отрасли. В первую очередь речь идёт о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Соответствующая инициатива заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в остальных регионах страны.

«В 2020 году субсидированная программа позволила снизить проценты по жилищным займам для всех категорий граждан. Во многом за счёт продления действия инициативы средние рыночные ставки останутся в пределах 7% и в 2021 году», — отметил Деев в беседе с RT.

При этом участники льготных программ могут рассчитывать на ещё большее снижение процентов по займу, добавил Михаил Гольдберг. По его словам, в рамках программы «Семейная ипотека», которая стартовала с 2018 года, россияне могут сократить размер ставки до 5%.

«Кроме того, с декабря 2019 года действует программа выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Всего за время реализации инициативы ею воспользовались около 116 тыс. российских семей, включая 4,5 тыс. в январе 2021 года», — отметил аналитик.