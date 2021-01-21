«Возникли дисбалансы на рынке»: Путин призвал выровнять цены на жильё в России

В четверг, 21 января, на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин предложил обсудить меры по выравниванию цен на недвижимость. Как отметил президент, запуск программы льготной ипотеки обеспечил граждан новым жильём и поддержал строительную отрасль. В то же время Путин подчеркнул, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость. Решить проблему должен рост предложения на рынке, уверены эксперты. Помимо этого, глава государства рассказал о наметившемся снижении безработицы в России и призвал добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 года.

Российским властям необходимо принять меры по стабилизации цен на рынке недвижимости. Об этом в четверг, 21 января, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил глава государства.

По его словам, в 2020 году запуск программы льготной ипотеки дал россиянам дополнительные возможности для покупки нового и качественного жилья. В результате почти 350 тыс. семей приобрели квартиры на первичном рынке.

Напомним, в апреле 2020 года россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых. Изначально инициатива была рассчитана на полгода, но правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Согласно оценке аналитического центра «ДОМ.РФ», в рамках программы банки выдали почти 346 тыс. займов на общую сумму более 1 трлн рублей. При этом инициатива также оказала поддержку строительной отрасли в период пандемии.

Также по теме «Самым внимательным образом»: Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на удорожание жилья в России Введение программы льготной ипотеки привело к заметному росту цен на жильё в России. На этом фоне президент страны Владимир Путин...

«Льготная ипотека поддержала, разумеется, — так мы и планировали, так и получилось, — строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объёмы ввода жилых домов», — подчеркнул Владимир Путин.

В то же время выдача льготных кредитов стала одной из главных причин ажиотажного спроса на российском рынке жилья, что привело к заметному удорожанию квадратного метра. Об этом RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Цены выросли в среднем на 7—10% практически по всей России. В Москве рост составил до 15%, в Сочи — до 30%. На загородную недвижимость цены тоже выросли почти 20%, как на аренду, так и на покупку», — отметила Радченко.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, сдержать рост цен на рынке недвижимости нужно именно за счёт увеличения предложения жилья. Таким образом, в настоящий момент в стране необходимо ещё больше нарастить объёмы строительства.

«Чтобы цена не росла, нужно больше строить. Чем больше будет появляться проектов на рынке, тем больше будет предложение, больше будет выбор, и цена тогда в дальнейшем не будет расти. Поэтому увязка баланса спроса и предложения — это задача правительства, над которой мы сейчас работаем», — объяснял Хуснуллин.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Как рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, для роста предложения жилья необходимо вернуть ряд застройщиков обратно на рынок. По словам эксперта, ранее многие строительные компании были вынуждены уйти из отрасли в связи с жёсткими административными ограничениями. Помимо этого, эксперт считает необходимым оптимизировать систему эскроу-счетов.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители будут вести за счёт банковских кредитов.

Трудовое оживление

На совещании в четверг Владимир Путин также обратил особое внимание участников встречи на ситуацию в сфере занятости. По его словам, в последние месяцы на рынке труда наметилось снижение безработицы.

«Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её (безработицы. — RT) резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах», — отметил Путин.

По данным Росстата, в 2020 году на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в стране с марта по август выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким с 2012 года. Впрочем, уже по итогам ноября показатель сократился до 6,1%.

«Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — подчеркнул Путин.

Ускорить оживление рынка труда в России могут дополнительные меры финансовой помощи бизнесу и самозанятым. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, ключевым фактором снижения безработицы должен стать рост инвестиций.

«Хотя в настоящий момент прогнозы всё ещё звучат разные, есть основания полагать, что к началу 2022 года мы, скорее всего, выйдем на докризисный уровень безработицы. Большие надежды сейчас возложены на оживление инвестиционной активности, ведь новые инвестиции — это новые рабочие места», — объяснил Масленников.

Более того, поддержку сфере занятости также могут оказать регуляторные меры властей по сдерживанию инфляции и снижению числа проверок бизнеса. Об этом RT рассказал Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как отметил эксперт, дополнительным фактором снижения безработицы может стать оперативная вакцинация от коронавируса.

«Многое зависит от эпидемиологической ситуации: будут ли ещё волны роста заболеваемости. Главное — психологический фактор, то есть вакцинация людей. Если мы сможем вакцинировать 60—70% населения, увеличится производительность труда и численность занятых», — заключил эксперт.