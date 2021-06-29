«Перераспределение объёмов»: как польский газопровод Baltic Pipe может повлиять на европейский энергетический рынок

В Балтийском море начались работы по укладке газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщили в польской газотранспортной компании Gaz-System, занятой в строительстве. Планируется, что газовая магистраль заработает в 2022 году. Проект ведёт историю с начала 2000-х, но только 20 лет спустя дело дошло до его практической реализации. Газопровод собираются протянуть от норвежского шельфа до берегов Польши через датские воды. Варшава позиционирует проект как альтернативу «Северному потоку — 2». Однако эксперты скептически относятся к подобным заявлениям, поскольку Норвегия не может существенно нарастить добычу газа.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System приступил к прокладке морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте польской газотранспортной компании.

Работы стартовали в водах Дании, недалеко от острова Борнхольм. Укладкой магистрали занимается судно Castorone, корабль будет продвигаться по маршруту газопровода в северо-западном направлении и прокладывать магистраль на самых больших глубинах.

Как заявил глава компании Gaz-System Томаш Стемпень, судно является одним из крупнейших специализированных кораблей такого типа.

«До конца этого года мы планируем сварить и уложить на дно Балтийского моря 275 километров трубопровода, который соединит побережья Польши и Дании», — отметил Томаш Стемпень. Его слова приводятся на сайте Gaz-System.

Томаш Стемпень

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Помимо Castorone в прокладке морского газопровода примут участие суда Castoro Sei и Castoro 10.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский отметил, что инвестиционный проект Baltic Pipe будет реализовываться поэтапно, в соответствии с графиком.

«Погода и другие обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, бывают переменчивы, но мы не сбавляем темп и делаем свою работу. Сегодня (оператор) Gaz-System начинает прокладку морского участка трубопровода, чтобы проект был завершён и передан в эксплуатацию в полном объёме в 2022 году. Тогда Baltic Pipe станет одним из основных компонентов, обеспечивающих энергетическую безопасность Польши», — заявил он.

Политический мотив

Как сообщается на сайте проекта Baltic Pipe, после введения в эксплуатацию газопровод позволит поставлять топливо из Норвегии на датский и польский рынок, а также в соседние страны. Кроме того, возможна транспортировка природного газа непосредственно из Польши в Данию.

Планируется, что магистраль будет состоять из пяти компонентов, включая трубопровод между Данией и Польшей по дну Балтийского моря и расширение польской газотранспортной системы.

Идея создания газотранспортной магистрали от норвежского шельфа до польской территории впервые возникла двадцать лет назад. В 2001 году польская энергетическая компания PGNiG и датская DONG подписали соглашение о строительстве морского газопровода Baltic Pipe. Однако вскоре проект был признан экономически нецелесообразным и заморожен.

Добыча газа на шельфе Норвегии

Reuters

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Впоследствии стороны вернулись к идее строительства газотранспортной магистрали. Летом 2017 года Польша и Дания подписали меморандум о реализации проекта морского газопровода.

В конце 2017 года польская энергетическая компания PGNiG зарезервировала мощности будущего газопровода на 15 лет вперёд. Сумма контракта — около $2 млрд. Проектная мощность магистрали — 10 млрд кубометров газа в год.

Проект получил поддержку Еврокомиссии по линии программы Connecting Europe Facilit (CEF) — речь идёт о помощи значимым для всей Европы инфраструктурным проектам.

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При этом власти Польши открыто противопоставляют Baltic Pipe российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2». Как заявил в сентябре 2020 года пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, Варшава готова предложить Берлину Baltic Pipe в качестве альтернативы «Северному потоку —2». Представитель польского кабмина подчеркнул, что Варшава с самого начала подчёркивала важность европейской солидарности в энергетической сфере.

По мнению экспертов, и за этими заявлениями, и в целом за проектом Baltic Pipe стоят в первую очередь политические, а не экономические мотивы.

«Польша инициировала проект из политических соображений, поскольку не желает покупать газ у России. И главная цель Baltic Pipe — создание канала поставок газа, альтернативного российскому топливу», — пояснила в комментарии RT cтарший аналитик международной страховой компании Coface Анна Кокорева.

Похожего мнения придерживается и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Польша руководствуется исключительно политическими мотивами в вопросе строительства Baltic Pipe. При этом сравнивать этот газопровод и «Северный поток — 2» странно. У проектов совершенно разная мощность: у «Северного потока — 2» — 55 млрд кубометров газа в год, у Baltic Pipe — 10», — напомнил эксперт в комментарии RT.

Эксперты отмечают, что уровень добычи природного газа в Норвегии не позволит сильно нарастить объёмы поставок.

Строительство «Северного потока - 2»

Reuters

© Hannibal Hanschke

«Норвегия не может дать большие объёмы газа, нарастить добычу. Поэтому говорить о новых источниках поставок после открытия Baltic Pipe не стоит. Речь, скорее, о перераспределении существующих объёмов на европейском рынке. Единственно, после ввода в эксплуатацию Baltic Pipe Польша получит новые аргументы в торге с «Газпромом» по условиям очередного контракта на поставку газа», — считает Станислав Митрахович.

Похожего мнения придерживается и Анна Кокорева.

«Вряд ли в Норвегии будут открыты новые месторождения газа. Поэтому уровень добычи газа в стране постепенно идёт на спад. При этом надо понимать, что у Польши относительно небольшие потребности в газе по сравнению с ФРГ. Так что Варшаве может вполне хватить поставок газа по Baltic Pipe», — отметила эксперт.

«Не решение проблем»

В октябре 2019 года Дания одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах.

О старте строительства польский президент Анджей Дуда объявил в мае 2020 года. Он пояснил, что сначала магистраль пройдёт от норвежского шельфа до Дании, а затем в Польшу.

Не обошлось без проволочек — в июне 2021 года власти Дании аннулировали разрешение на строительство, выданное ранее. Решение было принято апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании.

Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.

Анджей Дуда

Reuters

© Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Комментируя запрет, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что за решением властей Дании могла стоять не только забота об экологии, но и другие мотивы.

«Конечно, мы будем стараться выяснить этот вопрос как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — заявил тогда польский дипломат.

Возобновить строительство удалось лишь после того, как 19 июня Датское агентство по охране окружающей среды сообщило, что строительство может быть возобновлено в определенных частях 210-километрового участка газопровода Baltic Pipe в Дании.

По мнению экспертов, реализация Baltic Pipe не повлияет на энергетический рынок Европы. Как отметила Анна Кокорева, вряд ли проект будет быстро реализован с учётом текущих экономических и политических условий.

«С учётом того, что распространение коронавируса сильно пошатнул мировую экономическую систему, в том числе и польскую экономику, вряд ли инвесторы и правительство Польши сейчас будут активно инвестировать в достаточно сомнительный проект, ведь любой газопровод имеет сроки окупаемости, которые исчисляются не одним годом. Ожидаю, что проект будет реализовываться небольшими темпами и не изменит энергетический рынок Европы», — отметила эксперт.

В свою очередь Станислав Митрахович считает, что поскольку строительство газопровода не будет завершено до конца текущего года, Польша будет вынуждена заключить на какой-то срок контракт с «Газпромом» на поставки топлива.

Строительство газопровода Baltic Pipe

Reuters

© Ritzau Scanpix/John Randeris

«В целом проект Baltic Pipe — это не решение проблем для Польши и некоторых стран ЕС, которые хотели бы избавиться от зависимости от России. Трубопровод только даст возможность перераспределить норвежский газ, чтобы он шёл не в Германию, а в Польшу. Соответственно, тот объём, которого не будет хватать на германском рынке, заполнит вскоре Россия», — подытожил Митрахович.