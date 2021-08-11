Зеленский и Меркель обсудят ситуацию с запуском «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по поводу запуска «Северного потока — 2» и гарантий ФРГ в связи с началом работы газопровода.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска «Северного потока — 2», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зеленский после встречи с Меркель заявил, что у них разные взгляды по вопросу проекта «Северный поток — 2».

В июле замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

По словам Нуланд, Германия в рамках договорённостей обязалась настаивать на том, чтобы ЕС принимала различные меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российского энергосырья, если Москва будет использовать сектор энергетики в качестве оружия.