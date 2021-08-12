«В американской логике»: как США назначили нового советника Госдепа для «сокращения рисков» от «Северного потока — 2»

Назначенный старший советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн сосредоточится на «сокращении рисков» от газопровода «Северный поток — 2», сообщили в ведомстве. Там отметили, что это назначение показывает готовность США противостоять использованию энергетических ресурсов «в качестве оружия геополитического значения, как это делает Россия», а также обеспечить более безопасное и устойчивое энергетическое будущее Украине и странам «на передовой НАТО и ЕС». При этом Москва считает подобные назначения вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран. По мнению экспертов, такой шаг Вашингтона говорит о том, что США будут и дальше пытаться оказывать давление на «Северный поток — 2».

Назначенный старший советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн займётся снижением рисков из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Я назначаю Амоса Хохштейна на должность старшего советника Госдепартамента по вопросам энергетической безопасности, подчёркивая таким образом приверженность администрации обеспечению энергетической безопасности США, наших союзников и партнёров. В первую очередь в работе он сосредоточится на реализации мер по сокращению рисков от газопровода «Северный поток — 2», в соответствии с совместным заявлением США и Германии от 21 июля о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата», — приводит сообщение Блинкена пресс-служба Госдепа США.

Отмечается, что это назначение демонстрирует готовность американской администрации противостоять использованию энергетических ресурсов «в качестве оружия геополитического значения, как это делает Россия», а также обеспечить более безопасное и устойчивое энергетическое будущее Украине и странам «на передовой НАТО и ЕС». В сообщении говорится и о готовности США использовать «энергетическую дипломатию» для обеспечения безопасности поставок в «критический период энергетического перехода».

О назначении нового советника Госдепа сообщал ранее на этой неделе информационный портал Axios, который назвал Хохштейна «человеком Байдена».

Журналисты портала напомнили, что Хохштейн занимал пост спецпосланника Госдепартамента США по вопросам международной энергетики с 2014 по 2017 год, курировал внешнюю политику Соединённых Штатов в области энергетики и был советником Байдена по глобальным энергетическим вопросам. Отметили в Axios и связь Хохштейна с нефтегазовым сектором Украины.

«В 2017 году (он. — RT) был назначен членом наблюдательного совета украинского «Нафтогаза» и работал над антикоррупционными реформами в государственном энергетическом гиганте, печально известном тем, что его бюджет разворовывали олигархи, — пишет портал. — В октябре 2020 года Хохштейн выпустил колонку, в которой заявил об уходе из совета «Нафтогаза», ссылаясь на регресс в борьбе украинских властей с коррупцией».

Назначение Хохштейна прокомментировали в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия исходит из «практических, реализованных на практике шагов».

«Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — отметила Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв».

Российский сенатор Алексей Пушков также отреагировал на это назначение. По его словам, оно означает, что США будут, скорее всего, «противиться вводу в действие «Северного потока — 2», раз они не сумели помешать его сооружению».

Госдеп США

РИА Новости

© Артур Габдрахманов

«И (Соединённые Штаты. — RT) обставят его (газопровода. — RT) функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России. Назначение является сигналом конгрессу, где сложилась двухпартийная коалиция против проекта, а также Польше, прибалтам, Украине и прочим недовольным сооружением «Северного потока — 2», что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотёк, а будет активно влиять на неё», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее американские СМИ информировали о планах США назначить спецпредставителя для решения вопросов, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эти сообщения, напомнив, что проект крайне важен для энергобезопасности Европы и для её обеспечения энергоресурсами.

«Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорят о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное», — заявил Песков.

Газовый вопрос

Напомним, в мае администрация Байдена решила отказаться от санкций против оператора проекта «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG. Как отмечалось в заявлении на сайте Госдепа, такое решение «отвечает национальным интересам» Соединённых Штатов и демонстрирует «приверженность администрации энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием президента восстановить отношения» с европейскими союзниками и партнёрами США.

Республиканские политики и демократы раскритиковали этот шаг Вашингтона. Так, председатель комитета американского сената по международным отношениям и представитель Демпартии Боб Менендес выразил своё несогласие с решением администрации. Он призвал отменить его и ввести ограничительные меры.

В свою очередь, лидер республиканцев в комитете сената по международным отношениям Джим Риш назвал шаг Вашингтона ошибкой и попросил её исправить, пока не стало слишком поздно. По его словам, американские власти таким образом ставят интересы Берлина и Москвы выше интересов союзников США в Центральной, Восточной и Северной Европе. О своём несогласии с действиями администрации Байдена заявил и сенатор Тед Круз. Он отметил, что отказ Вашингтона от введения дальнейших санкций против Nord Stream 2 AG — якобы «многомиллиардный подарок» президенту России Владимиру Путину.

Однако озвученные планы США не накладывать рестрикции на оператора «Северного потока — 2» не помешали американской стороне в том же месяце ввести санкционные ограничения на другие компании, которые связаны с проектом. Как сообщал американский Минфин, под санкциями оказались ФГБУ «Морская спасательная служба», две фирмы РФ и 13 российских судов, которые участвуют в реализации проекта.

Через несколько дней после введения этих ограничений Байден заявил журналистам, что дальнейшее объявление санкций против «Северного потока — 2», который практически достроен, было бы контрпродуктивным для отношений Вашингтона с Европой.

В июле же США достигли договорённости с ФРГ по «Северному потоку — 2», согласно которой Вашингтон признал невозможность остановки проекта, однако не исключил ограничительных шагов в отношении участников Nord Stream 2 AG, если это потребуется. Германия же обязалась настаивать на принятии мер Евросоюзом, в том числе санкционных, чтобы сократить экспорт российского топлива, если РФ начнёт использовать энергетический сектор как оружие.

Вашингтон и Берлин также договорились поддерживать продление на десять лет соглашения между Москвой и Киевом, которое истекает в 2024 году. При этом немецкая сторона взяла на себя обязательство добиваться от России этой пролонгации. К тому же Берлину нужно будет сформировать зелёный фонд в $1 млрд, призванный поддержать энергобезопасность Украины.

Палки в колёса

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, назначение нового старшего советника Госдепа по вопросам энергетической безопасности говорит о том, что США будут и дальше пытаться повлиять на функционирование газопровода «Северный поток — 2».

«В планах Вашингтона — пробовать вставить палки в колёса проекта, продолжая политику, направленную на снижение его эффективности. И для этого США нужен ответственный человек, который будет координировать деятельность противников этого трубопровода — в первую очередь Украины, Польши, стран Балтии и Скандинавии. Хохштейн будет наставлять их», — сказал он в разговоре с RT.

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

© Tobias Schwarz

По мнению политолога Александра Асафова, после того как достигнуты определённые договорённости между Вашингтоном и Берлином, американская сторона стремится заложить их в дорожную карту, а также обеспечить их исполнение.

«На этом фоне старший советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности должен следить за тем, чтобы выполнение обязательств немецкой стороной шло в американской логике», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Как отметил Асафов, Вашингтон, вероятно, считает, что поскольку Хохштейн был членом наблюдательного совета «Нафтогаза», ему будет проще контролировать выполнение этих обязательств, которые взяла на себя Германия.

«Это энергетический дипломат США, который делал так, чтобы украинская государственная компания находилась под контролем американцев. Он работал с Байденом, помогал ему в вопросах, связанных с энергобезопасностью. На переднем плане для Хохштейна будет лоббирование интересов США с учётом запросов Украины, которая у американцев вызывает сейчас хоть и небольшой, но всё же какой-то интерес», — заявил эксперт.

Кроме того, назначение нового советника Госдепа по вопросам энергетической безопасности также является ответом на критику последних шагов администрации Байдена, связанных с «Северным потоком — 2», полагает Рогулёв.

«Это политический шаг, предпринятый в том числе, чтобы успокоить критиков действий американского президента как внутри США, так и за их пределами. Большинство республиканцев и некоторые демократы считают, что Байден всё продал, уступил и от всего отказался. Кроме того, наблюдается некоторое разочарование со стороны ряда стран Европы, которые традиционно выступают против проекта», — пояснил он.

Рогулёв резюмировал, что в арсенале США остались только те инструменты по давлению на «Северный поток — 2», которые связаны с навязыванием позиции Вашингтона своим европейским коллегам.

«Однако в Белом доме уже поняли, что давление на союзников может привести к обратному эффекту. Этого Джо Байден не хочет, поэтому пытается сейчас соблюсти баланс и лишний раз не демонстрировать, что желает уничтожить выгодный экономический проект, призванный облегчить жизнь Европе», — заключил эксперт.