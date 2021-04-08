В Кремле оценили сообщения о представителе США по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах США назначить спецпредставителя для переговоров о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Кремле оценили сообщения о представителе США по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Песков отметил, что проект «Северный поток — 2» чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами.

«Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорят о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное», — отметил Песков.

Также он заявил, что пока в Кремле видят, что страны, являющиеся партнёрами по этому проекту, достаточно последовательны в своём намерении финализировать «Северный поток — 2» и запустить его. 

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме ведётся обсуждение касательно возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

По данным источников, в числе возможных кандидатов рассматривается бывший спецпосланник Госдепа по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить