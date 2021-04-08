В Кремле оценили сообщения о представителе США по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах США назначить спецпредставителя для переговоров о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Песков отметил, что проект «Северный поток — 2» чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами.

«Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорят о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное», — отметил Песков.

Также он заявил, что пока в Кремле видят, что страны, являющиеся партнёрами по этому проекту, достаточно последовательны в своём намерении финализировать «Северный поток — 2» и запустить его.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме ведётся обсуждение касательно возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

По данным источников, в числе возможных кандидатов рассматривается бывший спецпосланник Госдепа по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.