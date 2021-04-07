Politico: США могут назначить представителя по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным газеты, роль спецпредставителя предложили бывшему спецпосланнику Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.
Источники заявили, что Хохштейн пока не принял предложение.
Ранее в МИД России заявили, что попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта.