Politico: США могут назначить представителя по «Северному потоку — 2»

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В Белом доме ведётся обсуждение касательно возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Politico: США могут назначить представителя по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации. 

По данным газеты, роль спецпредставителя предложили бывшему спецпосланнику Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

Источники заявили, что Хохштейн пока не принял предложение.

Ранее в МИД России заявили, что попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта.

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