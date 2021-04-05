В МИД заявили о незаконности попыток помешать «Северному потоку — 2»

Попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Попытки вставить палки в колёса на этапе ввода его в эксплуатацию и при функционировании незаконны. Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами», — цитирует его РИА Новости.

Панкин подчеркнул, что политизация данного вопроса опасна и негативно влияет на развитие экономического сотрудничества.

«Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу), не остановят строительство «Северного потока — 2», — добавил он.

Ранее оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях военных кораблей и самолётов в зоне прокладки газопровода.

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Германию о продолжении давления на «Северный поток — 2».