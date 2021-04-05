В МИД заявили о незаконности попыток помешать «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
В МИД заявили о незаконности попыток помешать «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Попытки вставить палки в колёса на этапе ввода его в эксплуатацию и при функционировании незаконны. Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами», — цитирует его РИА Новости.

Панкин подчеркнул, что политизация данного вопроса опасна и негативно влияет на развитие экономического сотрудничества.

«Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу), не остановят строительство «Северного потока — 2», — добавил он.

Ранее оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях военных кораблей и самолётов в зоне прокладки газопровода.

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Германию о продолжении давления на «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить