Оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях военных кораблей и самолётов

Повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов наблюдается в зоне прокладки «Северного потока — 2». Об этом заявила компания — оператор строительства проекта Nord Stream 2 AG.

«После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода «Северный поток — 2» в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — сообщила компания, отмечая, что в последнее время иностранная активность вокруг судов-трубоукладчиков усилилась.

В частности, в компании рассказали о том, что 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

«С учётом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — сообщает Nord Stream 2 AG.

В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 км протяжённости труб «Северного потока — 2», или 95% газопровода.

31 марта стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».