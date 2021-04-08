Politico сообщила о подготовленных США санкциях против «Северного потока — 2»

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Американская газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Politico сообщила о подготовленных США санкциях против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Как ожидается, списки представят в конгресс США в мае.

Отмечается, что решения по санкциям пока не принято.

Ранее сообщалось, что в Белом доме ведётся обсуждение касательно возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

По данным источников, в числе возможных кандидатов рассматривается бывший спецпосланник Госдепа по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

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