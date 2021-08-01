«Используют украинский фактор»: почему в Германии заявили о возможных санкциях против РФ из-за «Северного потока — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ и глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет заявил, что Берлин будет добиваться новых санкций Евросоюза в отношении Москвы, если Россия «совершит агрессивные действия» против Украины. По мнению политика, таким образом Германия сможет предотвратить возможное использование Москвой трубопровода в качестве геополитического оружия. По мнению экспертов, таким образом немецкий политик пытается заручиться поддержкой Вашингтона в преддверии осенних парламентских выборов.

Германия будет добиваться введения новых санкций ЕС против России, если Москва станет использовать газопровод «Северный поток — 2» против Украины. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС (к которому принадлежит и Ангела Меркель) Армин Лашет.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия в отношении Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит в Европейском союзе за штрафные меры. Тем самым мы гарантируем, что Россия не сможет использовать газопровод как геополитическое оружие», — заявил политик в интервью польской газете Rzeczpospolita по случаю своего визита в Польшу.

Лашет добавил, что такую возможность Берлин получил благодаря недавно достигнутой с Вашингтоном договорённости по российскому газопроводу.

«Немецко-американское соглашение даёт нам инструмент, с помощью которого мы можем совместно привлечь Россию к ответу за деструктивные действия», — сказал Лашет.

По словам политика, «поддержка суверенитета и безопасности Украины должны быть приоритетом немецкой внешней политики».

«Точно так же важно дать понять России, что мы не приемлем этого, если Россия нарушает международное право, нападает на западные демократии с применением гибридных средств или нарушает основополагающие права человека и гражданские права в своей стране», — заявил Армин Лашет.

Армин Лашет и Ангела Меркель

Reuters

© Wolfgang Rattay

Стоит отметить, что в самой ФРГ подобные выпады политика не получили поддержки. Так, аудитория немецкой газеты Die Welt, которая перепечатала выдержки из его интервью польским СМИ, раскритиковала тезисы Лашета. В комментариях к публикации многие читатели отметили, что кандидату в канцлеры в первую очередь следовало бы задуматься о проблемах своей страны, и высказывали недоумения по поводу его утверждения о том, что Украина должна быть в центре внешней политики ФРГ.

Решённый вопрос

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 99%. После ввода в эксплуатацию его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и Польша, которые усматривают в энергопроекте политическую подоплёку, утверждая, что Москва якобы намерена использовать его как инструмент влияния.

Украина, в частности, утверждает, что газопровод угрожает энергетической безопасности страны, так как после его запуска Россия остановит транзит газа через её территорию.

Так, в начале июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в таком случае его страна будет терять около $3 млрд в год.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — заявил Зеленский.

Схожую позицию занимает и Польша, которая прикладывала усилия для замедления реализации проекта, о чём в конце июля сообщил замглавы МИД Марчин Пшидач.

«Мы задерживали финализацию Nord Stream II на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнёров. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС», — сказал Пшидач.

В свою очередь, Вашингтон неоднократно вводил санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. К тому же, администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала позицию ФРГ, которая заявляла, что проект не является политическим и нужен для обеспечения страны энергоносителями.

Пришедшая в начале 2021 года к власти в США демократическая администрация Джо Байдена также неоднократно декларировала своё неприятие строительства «Северного потока — 2» и намерение остановить его реализацию.

Однако в мае официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что Вашингтон не может повлиять на строительство газопровода.

Затем, в начале июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это «свершившийся факт». Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон, не имея возможности остановить проект, решил не идти по пути дальнейшего ухудшения отношений со своим союзником в лице Германии, которая вложила в строительство огромные средства.

Несмотря на это президент Украины Владимир Зеленский не оставил попыток повлиять на реализацию проекта. Перед переговорами с Ангелой Меркель 12 июля Зеленский выступил с предложением включить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в повестку «нормандской четвёрки», после чего заявил, что Германия и Франция должны предоставить Украине гарантии энергетической безопасности, так как запуск газопровода угрожает его стране.

«Креатура Вашингтона»

США и Германия 21 июля распространили совместное заявление, в котором фактически одобрили завершение строительства «Северного потока — 2» без дополнительных санкций с американской стороны. Несмотря на то, что это заявление не является юридически обязывающим соглашением между двумя странами, оно вызвало крайне негативную реакцию на Украине и Польше.

Варшава и Киев осудили США за отказ от попыток остановить запуск газопровода. В нём также отмечалось, что договорённость между Вашингтоном и Берлином якобы создаёт дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

Строительство «Северного потока — 2»

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt

При этом в заявлении США и Германии говорится, что для строительства «Северного потока — 2» необходимо обеспечить продолжение поставок российского газа через ГТС Украины после 2024 года. Также Берлин уже тогда заявил, что со своей стороны будет добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та намеревается использовать экспорт энергоресурсов в политических целях.

Однако на Украине это сочли недостаточным, указав на то, что соглашение не содержит никаких гарантий для Киева. В частности, об этом заявила вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«...Однозначно хочу подчеркнуть, что никаких гарантий Украина не получила. Ни в заявлении, ни вне этого заявления», ㅡ сказала политик.

Кроме того, она добавила, что это заявление не предусматривает никаких новых инициатив в отношении евроинтеграции Киева.

«И никаких перспектив и гарантов безопасности, в частности в отношении членства в НАТО, интеграции с ENTSO (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. — RT) или ENTSOG (Европейская сеть операторов газотранспортных систем. — RT) мы не получили», — отметила вице-премьер.

Что же касается текущих заявлений, поступивших от вероятного преемника Ангелы Меркель, то, как считают аналитики, они направлены преимущественно на европейскую аудиторию. Учитывая учитывая контекст длительного противодействия Берлина американским санкциям против газопровода, выпады Армина Лашета лишены смысла, говорит замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Эта позиция является абсолютно нелепой с точки зрения рыночных отношений и формирования газовой политики Германии, которая на протяжении последних лет последовательно выступала за реализацию проекта «Северный поток — 2», борясь с США», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Он напомнил, что вопрос реализации «Северного потока — 2» можно считать решённым.

С его точки зрения, украинский вопрос и её потребность в транзите газа были введены в эту тему с подачи Вашингтона.

«США на протяжении последнего времени последовательно используют украинский фактор, чтобы сдерживать реализацию «Северного потока — 2». Естественно, это такой же штамп, как и утверждение о том, что для России это политический проект. В данном случае речь идёт о том, чтобы перевести исключительно экономический проект в некую геополитическую плоскость, в которой появляются Украина и США, вследствие чего якобы Москва и Берлин что-то должны Киеву», — рассуждает Шаповалов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в интервью RT отметил, что заявления Лашета о потенциальных антироссийских рестрикциях из-за «Северного потока — 2» и Украины обусловлены предвыборной ситуацией.

«Учитывая, что его популярность стремительно падает, таким образом он хочет заручиться поддержкой США», — полагает эксперт.

При этом он также считает, что увязывание украинского вопроса с темой энергетической политики ЕС происходит с подачи Вашингтона.

«В данном случае выражение «геополитическое оружие», которое использовал Лашет в отношении газопровода — это креатура Вашингтона, которую активно подхватили в Киеве. Это поэтическая и одновременно политическая аллегория, за которой читается стремление США навязать поставки своих энергоносителей в Европу», — заключил Камкин.