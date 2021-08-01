Кандидат в канцлеры ФРГ предупредил Россию о возможном введении санкций

Глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет предупредил Россию о возможных санкциях — вплоть до перекрытия «Северного потока — 2», — если трубопровод будет использоваться Москвой против Киева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Речь Посполита».

«Если Россия... совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — сказал он.

По мнению Лашета, таким образом Германия намерена предотвратить использование Москвой трубопровода якобы в качестве геополитического оружия.

Гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявил о намерении Киева обжаловать решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2», если оно будет принято в 2021 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины.