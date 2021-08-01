Кандидат в канцлеры ФРГ предупредил Россию о возможном введении санкций
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Речь Посполита».
«Если Россия... совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — сказал он.
По мнению Лашета, таким образом Германия намерена предотвратить использование Москвой трубопровода якобы в качестве геополитического оружия.
Гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявил о намерении Киева обжаловать решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2», если оно будет принято в 2021 году.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины.