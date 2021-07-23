В Кремле назвали увеличение транзита газа через Украину коммерческой темой

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины.

«Тема и транзита через Украину, и тема «Северного потока» обсуждалась в ходе позавчерашнего разговора (президента России Владимира Путина. — RT) с канцлером Меркель», — сказал Песков.

Он напомнил, что «Газпром» подтвердил «готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находятся в нормальном, рабочем состоянии».

«Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», — добавил Песков, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.

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