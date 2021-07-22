В МИД России рассказали об условии транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.

«Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По мнению Грушко, «будет спрос — будет и транзит» газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности.