В МИД России рассказали об условии транзита газа через Украину

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса на топливо.
В МИД России рассказали об условии транзита газа через Украину
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По мнению Грушко, «будет спрос — будет и транзит» газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности

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