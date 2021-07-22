В МИД России рассказали об условии транзита газа через Украину
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«Это опять вопрос потребности. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
По мнению Грушко, «будет спрос — будет и транзит» газа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности.