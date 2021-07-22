В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности.

«Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности», — сказал Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин ранее обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2».

В рамках беседы был затронут вопрос о возможности продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

В середине июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев будет готов рассмотреть возможность переговоров по «компенсациям» в случае запуска «Северного потока — 2».