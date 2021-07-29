Киев планирует обжаловать сертификацию «Северного потока — 2»

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Украина обжалует решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2», если оно будет принято в 2021 году. Об этом заявил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Киев планирует обжаловать сертификацию «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Самый негативный для нас сценарий, если «Северный поток — 2» будет сертифицирован в этом году», — цитирует Интерфакс Макогона. 

По его словам, в таком случае данное решение «будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, украинским правительством». 

Глава ГТС Украины также подчеркнул, что у Киева есть «очень большие шансы» для борьбы против запуска газопровода и за сохранение транзита газа.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук назвал сценарий спасения газотранспортной системы (ГТС) страны после запуска «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины.

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