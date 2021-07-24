В Киеве рассказали сценарий спасения украинской ГТС

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш» назвал сценарий спасения газотранспортной системы (ГТС) страны после запуска «Северного потока — 2».

Он отметил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы», — приводит РИА Новости слова депутата.

Он отметил, что Украина могла бы поставлять в Европу турецкий газ, или «к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара».

По его словам, Украине в этом «вообще ничего не мешает».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины.