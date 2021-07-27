В Польше заявили о попытках замедлить строительство «Северного потока — 2»
- Reuters
«Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет», — заявил Пшидач в интервью Польскому радио.
По его словам, в противном случае проект был бы уже давно завершён.
Он добавил, что чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы.
Ранее глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.