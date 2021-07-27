В Польше заявили о попытках замедлить строительство «Северного потока — 2»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава предпринимала попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет», — заявил Пшидач в интервью Польскому радио.

По его словам, в противном случае проект был бы уже давно завершён.

Он добавил, что чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы.

Ранее глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.