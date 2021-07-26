Саакашвили рассказал, что Украине нужно делать после запуска «Северного потока — 2»
- © РИА Новости
Об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала «Украина 24».
Саакашвили считает, что Украине не стоит верить гарантиям о том, что транзит газа через её территорию сохранится.
По его мнению, «геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться».
«Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зелёный водород», — рассказал Саакашвили.
21 июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты и Германия достигли договорённости по проекту трубопровода «Северный поток — 2».
По её словам, ФРГ обязуется добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию «в качестве оружия» против европейских стран.
Также, согласно договорённостям, Германия будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.