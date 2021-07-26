Саакашвили рассказал, что Украине нужно делать после запуска «Северного потока — 2»

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.

Об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили считает, что Украине не стоит верить гарантиям о том, что транзит газа через её территорию сохранится.

По его мнению, «геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться».

«Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зелёный водород», — рассказал Саакашвили.

21 июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты и Германия достигли договорённости по проекту трубопровода «Северный поток — 2».

По её словам, ФРГ обязуется добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию «в качестве оружия» против европейских стран.

Также, согласно договорённостям, Германия будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.