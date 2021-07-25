«Цель такая — набить цену»: почему на Украине заявили о проблеме из-за запуска «Северного потока — 2»

Вопрос обеспечения энергетической безопасности Украины станет для Киева главной проблемой после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава компании — оператора украинской ГТС Сергей Макогон. Он также подчеркнул, что не считает сделку США и ФРГ по СП-2 полноценным соглашением, в том числе из-за того, что Киев не был участником переговоров. По мнению экспертов, украинские официальные лица пытаются выторговать для себя экономические преференции и политизировать вопрос продления транзита российского газа после 2024 года.

Главной проблемой для Киева после запуска газопровода «Северный поток — 2» станет вопрос обеспечения собственной энергетической безопасности. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, сделка между США и ФРГ не предоставляет украинской стороне каких-либо серьёзных гарантий по продолжению прокачки газа через украинскую ГТС после 2024 года.

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность», — сказал Макогон.

По его словам, действующее наличие транзита газа через Украину «связывает руки» России. Он также негативно высказался о договорённости между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку — 2», подчеркнув, что в ней нет речи о предоставлении Киеву гарантий сохранения транзита газа после 2024 года.

«Тот документ, который я видел — это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США», — добавил глава компании «Оператор ГТС Украины».

Проблематика «Северного потока — 2» была сгенерирована Вашингтоном, а к продвижению этой идеи подключился целый блок стран (Украина, Польша, Прибалтика), которые пытаются придать экономическому проекту политическое звучание, заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Цель такая — набить цену. Я так понимаю, будет желание повысить цену транзита, будет желание попробовать сделать жёсткую увязку между СП-2 и транзитом газа. Нам пытаются наговорить кучу вещей, чтобы в дальнейшем попробовать конкретизировать их в условия контракта», — указал он.

В свою очередь, политолог Юрий Светов полагает, что украинские официальные лица продолжат высказываться из-за сделки США и ФРГ.

«Мы отрезвления пока от них не дождались. Самое главное, вот это убеждение, что весь мир должен и обязан понимать, что Украина — пуп земли, ради её мечтаний другие страны должны отказаться от всего и заняться Украиной — оно будет звучать ещё очень долго», — подчеркнул он.

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21 июля стали известны подробности сделки Германии и США по «Северному потоку — 2». В рамках соглашения Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, тогда как Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

После этого председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер указал, что российская сторона готова продолжить транспортировку газа через Украину после 2024 года, исходя из целесообразности и техсостояния украинской ГТС. Он добавил, что «Газпром» готов даже увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях.

При этом украинские официальные лица высказывают недовольство из-за американо-немецкой договорённости по «Северному потоку — 2».

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в документе недостаточно чётко и конкретно прописаны гарантии по энергобезопасности страны. При этом вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина потребовала от ЕС гарантий сохранения транзита газа и компенсации в связи с предстоящим запуском «Северного потока — 2».

При этом депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что Украина должна стать газовым хабом для Европы для сохранения жизнеспособности своей газотранспортной системы.

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По мнению главы правления компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, предложения «Газпрома» по транзиту газа являются для Киева неприемлемыми. Он утверждает, что российская сторона якобы настаивала, чтобы Украина покупала «много российского газа» по завышенной цене.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек полагает, что «невозможно по-деловому общаться с людьми, которые запрограммированы на отрицание любого предложения российской стороны».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк добавил, что позиция «Нафтогаза» «обусловлена политическими соображениями» и призвал Киев изменить её на «максимально конструктивную» для продолжения газового сотрудничества между странами.

«По факту решение США и Германии в отношении «Северного потока — 2» выставляет Украину в неблагоприятном свете... Самая большая отдушина — это снова критиковать позицию России, которая, кстати, является крайне конструктивной», — заявил собеседник RT.

«Северный поток — 2» является реакцией на перебои со стороны Украины»

Немецкий экономист Фолькер Хелльмайер, комментируя соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2», заявил, что его «очень смущает» факт того, что Берлину приходится обсуждать на международном уровне своё суверенное право принимать решения касательно собственного энергообеспечения.

«Необходимость на деле защищать интересы Германии имеет основополагающее значение. Остаётся фактом, что Россия ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению», — пояснил он RT DE.

При этом немецкий экономист заметил, что угрозы относительно вопроса энергетики исходят со стороны Украины.

«С другой стороны, также остаётся фактом, что Украина нам угрожала. А именно: угрожала прервать передачу, транзит газа, то есть действовала шантажом. Также остаётся фактом, что Украина незаконно производила отбор газа. Мы обязаны реагировать на такие нападки», — добавил Хелльмайер.

В свою очередь, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал американо-немецкую договорённость победой международного права.

«Сейчас Россия построит этот газопровод, мы будем получать этот газ. Остаётся вопрос, как будут дальше обстоять дела с газоснабжением Украины. А газоснабжение Украины представляло собой проблему, потому что они не платили по своим счетам и незаконно производили отбор газа», — заявил собеседник RT DE.

По его словам, запуск «Северного потока — 2» благоприятным образом скажется на немецких потребителях энергосырья.

«В первую очередь, это хорошо для потребителей газа. У нас надёжное газоснабжение, мы знаем, что газопровод на Украине не в лучшем состоянии. И кстати, причиной тому, что всё так, как есть, не русские, а Украина сама. А сейчас мы надёжно обеспечены газом, поскольку мы должны исходить из того, что в ближайшие годы, по крайней мере временно, по крайней мере, я исхожу из того, что это временно, но потребность в газе возрастёт», — констатировал Эрнст.