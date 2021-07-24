«План абсурдный»: как на Украине предлагают создать европейский газовый хаб после запуска «Северного потока — 2»

Украина должна стать газовым хабом для Европы, чтобы сохранить жизнеспособность своей газотранспортной системы. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук. По его словам, Украина может направлять в Европу турецкий газ из Ирана или Азербайджана либо сжиженный природный газ из Катара. Эксперты отмечают, что Киев опасается потерь из-за снижения объёмов транзита российского газа, однако Европе не нужны дополнительные хабы в лице Украины.

После ввода в эксплуатацию трубоповода «Северный поток — 2» Украина должна «стать европейским газовым хабом», чтобы сохранить работу своей газотранспортной системы. Об этом заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук. По словам парламентария, без достаточного количества топлива ГТС Украины перестанет функционировать.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, (поставляя. — RT) турецкий газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Камельчука, осуществлению этого плана «вообще ничего не мешает».

Напомним, что Киев последовательно выступает против строительства и ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». В начале июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода его страна будет терять около $3 млрд в год.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — заявил Зеленский.

Строительство без остановок

На сегодняшний день строительство газопровода «Северный поток — 2», мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год, завершено на 98%. Кроме Украины, против реализации проекта активно выступали США и Польша, называя его политическим. Вашингтон при администрации Дональда Трампа неоднократно вводил санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Власти Германии и Австрии неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» — сугубо коммерческий проект и необходим для снабжения европейских стран энергоносителями.

С приходом к власти в США администрации Джо Байдена Вашингтон продолжил выступать с заявлениями о противодействии проекту. Однако в мае официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что, несмотря на введение санкций против судов и компаний, занятых в прокладке газопровода, Вашингтон не может остановить строительство «Северного потока — 2».

В начале июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это «свершившийся факт». Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон, не имея возможности остановить проект, решил не идти по пути дальнейшего ухудшения отношений со своим союзником в лице Германии, которая вложила в строительство огромные средства.

При этом издание Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что Белый дом попросил Украину воздержаться от критики «Северного потока — 2», так как это может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла, что завершение проекта не будет означать полную остановку транзита газа через Украину. Эту позицию она в очередной раз озвучила 13 июля во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине

Reuters

© Stefanie Loos

«Для нас Украина является и останется в будущем транзитной страной, даже после завершения строительства «Северного потока — 2». Украинская сторона испытывает по этому поводу большие опасения, к которым мы относимся очень серьёзно. Евросоюз и Германия проследят, чтобы текущее положение дел сохранилось и после 2024 года», — заявила Меркель.

Сохранение транзита

Напомним, 21 июля Госдеп США и МИД ФРГ распространили совместное заявление, в котором фактически одобрили завершение строительства «Северного потока — 2». Юридически оно ни к чему не обязывает, однако вызвало крайне негативную реакцию на Украине. На сайте МИД страны было опубликовано совместное украинско-польское заявление, в котором Киев и Варшава осуждали отказ США от попыток остановить запуск газопровода. В нём также отмечалось, что договорённость между Вашингтоном и Берлином якобы создаёт дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

Строительство трубоповода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

В свою очередь, председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, находясь в Вашингтоне 23 июля, заявил, что Киев будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора «Северного потока — 2».

«Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной, прежде всего по безопасности, остаются — по крайней мере, пока — без ответа. Поэтому мы продолжаем объяснять, что пока Россия (Путин) использует газ как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта», — сказал Витренко журналистам.

Россия неоднократно заявляла, что не планирует прекращать транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». 23 июля председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз подтвердил, что компания готова продолжить транзит и после 2024 года, оговорённого существующим с Киевом соглашением. По словам Миллера, российская сторона даже может увеличить объёмы поставляемого газа.

«Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объёмы транзита через Украину», — сказал он.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что маршрут поставок топлива через «Северный поток — 2» до территории Германии почти на 2 тыс. км короче, чем через украинскую ГТС.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко пояснил, что сохранение транзита российского газа зависит от наличия спроса на него.

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле, именно этим должны руководствоваться конечные потребители», — приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат отметил противоречие в риторике Украины, которая одновременно с требованием сохранить транзит заявляет о необходимости достижения энергетической независимости от РФ.

«Это при том, что сам Киев... совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», — напомнил Александр Грушко.

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, план по созданию какого-либо газового хаба на Украине трудновыполним.

«К тому же Германия и США уже неоднократно заявляли, что они будут добиваться сохранения Украины именно как транзитного партнёра. В этом отношении реальнее выглядит ситуация, в рамках которой Берлин будет создавать некие условия для использования украинской ГТС. Таким образом украинский бюджет хоть как-то будет наполняться. В действительности Европе не нужен такой газовый хаб в лице Украины», — считает политолог.

В разговоре с RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что Камельчук обнаруживает отсутствие базовых знаний о том, как работает мировая газотранспортная система.

«В целом его план достаточно абсурдный. С точки зрения расположения Украины и её финансовых возможностей она не сможет стать газовым хабом Европы, поскольку у неё нет необходимого количества своего газа и Киев не обладает колоссальными финансовыми возможностями, чтобы обеспечивать закупку и перепродажу газа из Ирана, Азербайджана или сжиженного газа из Катара», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее транзит голубого топлива через Украину продолжится и после 2024 года, считает Александр Охрименко.

«Но сейчас эта истерика со стороны Киева призвана продемонстрировать недовольство по отношению к достижению соглашения между США и Германией по «Северному потоку — 2», — заключил собеседник RT.