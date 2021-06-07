Блинкен назвал «свершившимся фактом» окончание строительства «Северного потока — 2»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» свершившимся фактом и проводит с властями ФРГ переговоры о дальнейших шагах в области экспорта Россией природного газа в Европу.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Он добавил, что на данный момент проводится «активное взаимодействие с Германией» по поводу экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

Блинкен отметил, что Соединённые Штаты потенциально сохраняют возможность отозвать своё решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства «Северного потока — 2».

Ранее в Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2».