В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»

Принципиальная позиция Германии об энергобезопасности Европы и «Северного потока — 2» не изменится, несмотря на переговоры между Берлином и Вашингтоном. Об этом сообщил РИА Новости германский посол в России Геза Андреас фон Гайр.

«В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе и по теме «Северного потока — 2», однако наша принципиальная позиция ясна — и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», — сказал дипломат на ПМЭФ.

По поводу санкций позиция ФРГ такова, что экстерриториальные санкции неприменимы, потому что идут вразрез с международным правом, подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».