В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Принципиальная позиция Германии об энергобезопасности Европы и «Северного потока — 2» не изменится, несмотря на переговоры между Берлином и Вашингтоном. Об этом сообщил РИА Новости германский посол в России Геза Андреас фон Гайр.
В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе и по теме «Северного потока — 2», однако наша принципиальная позиция ясна — и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», — сказал дипломат на ПМЭФ.

По поводу санкций позиция ФРГ такова, что экстерриториальные санкции неприменимы, потому что идут вразрез с международным правом, подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить