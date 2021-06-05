В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе и по теме «Северного потока — 2», однако наша принципиальная позиция ясна — и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», — сказал дипломат на ПМЭФ.
По поводу санкций позиция ФРГ такова, что экстерриториальные санкции неприменимы, потому что идут вразрез с международным правом, подчеркнул он.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».
Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что по второй ветке осталось завершить «чуть более 50 км».