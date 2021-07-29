Арьергардные бои: как республиканцы пытаются повлиять на Байдена из-за сделки по «Северному потоку — 2»

Группа сенаторов-республиканцев заявила, что будет блокировать назначение кандидатур на должности в Минфине США из-за позиции администрации Байдена по «Северному потоку — 2». Сейчас в верхней палате американского парламента наблюдается партийное противостояние по поводу утверждения чиновников финансового ведомства. Кроме того, в сенате зависло голосование по примерно 60 кандидатурам Госдепа. Как считают эксперты, блокировка назначения чиновников — практически единственный для республиканцев способ оказать влияние на Белый дом по вопросу СП-2 и недавно заключённой сделки с Берлином.

12 членов комитета сената США по банковской деятельности из Республиканской партии намерены заблокировать утверждение двух кандидатур Белого дома на высокопоставленные должности в Министерстве финансов. Об этом сообщают Bloomberg и Wall Street Journal, ссылаясь на письмо конгрессменов к главе ведомства Джанет Йеллен. Свой ультиматум конгрессмены обосновывают недовольством позицией администрации Джо Байдена по «Северному потоку — 2».

«Мы призываем вас изменить курс в отношении «Северного потока — 2» и присоединиться к многолетним усилиям конгресса по защите европейских союзников и партнёров от злонамеренной российской агрессии», — говорится в документе.

Свои подписи под обращением к главе Минфина поставили сенаторы-республиканцы Пэт Туми, Ричард Шелби, Майк Крапо, Тим Скотт, Майк Раундс, Том Тиллис, Джон Кеннеди, Билл Хагерти, Синтия Ламмис, Джерри Моран, Кевин Крамер и Стив Дейнс.

Поток обвинений

По мнению республиканцев, реализация «Северного потока — 2» напрямую вредит «интересам национальной безопасности США», а также «союзников и партнёров» Вашингтона.

«В случае завершения этот проект будет способствовать усилению злонамеренного влияния Владимира Путина на Европу, дестабилизации хрупкой безопасности на Украине, а также дальнейшей агрессии со стороны России», — подчёркивается в письме.

Чтобы повлиять на Белый дом, республиканцы собираются заблокировать утверждение кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг — администрация Байдена рассчитывает, что эти чиновники в скором времени займут должности, курирующие санкционную политику Минфина США.

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время в верхней палате Соединённых Штатов наблюдается раскол: примерно половина сенаторов выступают за утверждение предложенных Белым домом кандидатур, половина — против. Таким образом, для срыва назначения Нельсона и Розенберг республиканцам может быть достаточно голоса одного демократа, который против завершения строительства «Северного потока — 2».

Ранее несколько демократов, включая председателя комитета сената США по международным отношениям Боба Менендеса, заявили о своём разочаровании сделкой по СП-2, которую Соединённые Штаты заключили с Германией по итогам встречи Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 июля.

Конгрессмены — противники реализации газового проекта считают, что запуск магистрали в Балтийском море предоставит Москве дополнительные рычаги влияния на ситуацию в Старом свете. Так, 22 июля на своей странице в Twitter Менендес написал, что достройка «Северного потока — 2» якобы «негативно скажется на безопасности Украины и Европы».

I remain opposed to the Nordstream 2 pipeline, which will negatively impact the security of Ukraine & Europe. I still believe it should be stopped. The agreement with Germany may mitigate some of these challenges posed by NS2, but it falls short. https://t.co/mjdSldJLQM — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 22, 2021

В разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» необычайно остро обсуждается в конгрессе. Эксперт не исключил, что голосование по Нельсону и Розенберг может быть провалено.

Как пояснил Дудаков, республиканцы рассматривают американо-германскую сделку по «Северному потоку — 2» как проявление слабости Белого дома и сдачу позиций Москве. Противники договорённостей из числа конгрессменов считают, что действия Байдена повлекут за собой потерю того объёма геополитического влияния, которым обладают Соединённые Штаты в настоящее время.

«В данном случае мы наблюдаем реакцию ядра ястребиного крыла республиканцев. Они обвиняют Байдена в том, что он ведёт чересчур мягкую политику по отношению к России и, дескать, поэтому его деятельность заслуживает всеобщего осуждения», — пояснил Дудаков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден по итогам переговоров

Reuters

© Tom Brenner

Об условиях сделки по СП-2 власти США и ФРГ рассказали 21 июля. Согласно достигнутым договорённостям, Соединённые Штаты признали невозможность остановки строительства трубопровода, но сохранили за собой право вводить санкции в отношении организаций, участвующих в осуществлении проекта.

Кроме того, стороны заявили о намерении способствовать продлению контракта на транзит российского голубого топлива через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Ещё одним условием сделки является обязательство Берлина создать зелёный фонд объёмом в $1 млрд для поддержки энергетической безопасности Украины.

Затем по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили возможность транзита газа в Европу через украинскую ГТС. На сегодняшний день официально не сообщалось о согласии Москвы на продление контракта с Украиной по прокачке голубого топлива после 2024 года. Комментируя условия американо-германской сделки по части ГТС, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что решение о транзите газа через Украину должно приниматься, исходя из экономической целесообразности и технических возможностей ГТС.

«Драка уже проиграна»

По мнению экспертов, в вопросе реализации СП-2 республиканцы продолжат оказывать давление на Белый дом. Например, сейчас они требуют от администрации Байдена ввести рестрикции против проекта в соответствии с принятым при Дональде Трампе законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Однако администрация Байдена исходит из того, что санкции против «Северного потока — 2» непродуктивны. Более того, в мае глава Госдепа США Энтони Блинкен отменил введённые ранее ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG, её главы Маттиаса Варнига и других должностных лиц предприятия.

Как пояснил Блинкен, подобное решение демонстрирует приверженность Белого дома принципам энергетической безопасности Европы и соответствует обещанию Байдена «восстановить» отношения с союзниками и партнёрами в Старом Свете. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит противодействовать реализации СП-2.

Как считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, администрация Байдена занимает сейчас прагматичную позицию по «Северному потоку — 2». В беседе с RT эксперт заявил, что с точки зрения здравого смысла Белый дом напрасно подвергается атакам республиканцев.

«В Белом доме возобладало трезвое представление о том, что когда газопровод достроен на 99% и неизбежно будет введён в строй, нет смысла усиливать давление и ссориться с таким важным партнёром в Европе, как Германия. Однако республиканцы непреклонны в своём взгляде на сделку», — говорит Домрин.

По мнению эксперта, республиканцы будут пытаться оказать влияние на Белый дом, прежде всего, посредством блокировки рассмотрения кандидатур в различные госведомства.

«По сути, это единственный механизм, чтобы повлиять на Байдена. Да, в сенате большинство у демократов, но ничто не мешает республиканцам затягивать заседания, «прессовать» на слушаниях кандидатов, пользоваться всеми возможностями, которые прописаны в регламенте», — рассуждает Домрин.

По информации CNN, на сегодняшний день прохождения через сенат ожидают порядка 60 кандидатур на должности в Госдепартамент. Журналисты телеканала оценивают перспективы их назначения как туманные — за полгода президентства Байдена верхняя палата американского парламента одобрила только шесть кандидатур в Госдеп. Главным ястребом в лагере республиканцев является сенатор от штата Техас Тед Круз.

Как сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США, действия республиканцев могут серьёзно навредить работе Госдепартамента, который загружен разрешением проблем, связанных с выводом войск из Афганистана, «агрессивной» политикой Китая, ситуацией на Кубе и в Ираке. Между тем верхняя палата конгресса в августе должна уйти на каникулы.

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

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Источники телеканала рассказали, что республиканцы затягивают рассмотрение кандидатур под предлогом необходимости более тщательного изучения резюме кандидатов. Также они жалуются на невозможность надлежащим образом просмотреть некоторые документы.

Тупиковая ситуация с утверждением претендентов на должности стала поводом для разговора на повышенных тонах между Менендесом и Крузом на заседании комитета по международным отношениям в конце июня. Демократ упрекнул республиканца в том, что блокировка назначений в Госдеп контрпродуктивна для внешней политики Соединённых Штатов. В ответ Круз заявил, что именно курс администрации Байдена подрывает национальную безопасность страны и «преподносит подарок Путину и России».

Александр Домрин считает, что ситуация с утверждением кандидатур в госведомства США чрезмерно политизирована.

«Республиканцы — лоббисты американских энергетических и промышленных корпораций. Это как раз та индустрия, которая стремится навязать Европе контракты на поставку американского газа, который намного дороже и хуже по качеству, чем российский. Естественно, «Северный поток — 2» рушит подобные планы на корню», — подчеркнул Домрин.

При этом, по мнению собеседника RT, республиканцы осознают, что им не удастся добиться отмены американо-германской сделки по СП-2.

«Есть такое понятие — арьергардные бои. Это когда основное сражение проиграно, а в запасе ещё находятся резервные полки. Их бросают в бой, но ситуацию на поле брани они уже не способны изменить. Драка уже проиграна. То, что сейчас делают республиканцы, именно это и есть», — сказал Домрин.

Малек Дудаков также уверен, что блокировкой кандидатур в госведомства США республиканцы не смогут добиться отмены сделки по СП-2.

«Сопротивление со стороны республиканцев значительное, но реальных возможностей серьёзно повлиять на политику Байдена в отношении России не так много. Это, скорее, политическое шоу, направленное на то, чтобы убедить как можно больше избирателей в том, что Байден слабый президент и последовательно сдаёт американские интересы», — резюмировал Дудаков.