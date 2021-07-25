В бундестаге назвали соглашение по «Северному потоку — 2» с США «победой разума»

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT DE заявил, что соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2» является «победой разума».
В бундестаге назвали соглашение по «Северному потоку — 2» с США «победой разума»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Это победа международного права, потому что меры США, ввод санкций, никак не касающихся собственной страны, были совершенно неприемлемыми... Это победа разума и победа закона», — заявил он.

Эрнст считает, что США в вопросе энергетики занимаются продвижением исключительно своих интересов.

«У меня складывается впечатление, что скорее США используют свою политику в области энергетики, чтобы продвигать собственные интересы. У меня не сложилось впечатление, что Россия за последние 50 лет, на протяжении которых мы поддерживаем хорошие партнёрские отношения в области энергетики, использовала бы это как какое-то оружие», — отметил он.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике добавил, что вместе с этим газовый конфликт на Украине связан с тем, что украинская сторона занималась отбором газа и не платила по счетам.

«Если обычный гражданин не оплатит свой счёт за газ, то газ ему отключат, то же и со светом. И это не подлежит обсуждению», — заключил политик.

21 июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу.

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