Немецкий экономист заявил о праве ФРГ принимать свои решения по «Северному потоку — 2»

Немецкий экономист Фолькер Хелльмайер заявил в беседе с RT DE о суверенном праве Германии самостоятельно принимать решения по вопросам своего энергообеспечения, в частности по «Северному потоку — 2».

«Очень смущает тот факт, что суверенное право Германии принимать решения касательно собственного энергообеспечения в принципе обсуждается на международном уровне», — заявил он.

Как отметил специалист, власти США, например, запрещают какое-либо вмешательство других стран, когда речь идёт о Соединённых Штатах.

«Когда мы сегодня наблюдаем, что, например, Польша не одобряет подписанные договоры ЕС и нарушает эти договоры, но в то же время считает себя вправе вмешиваться в немецкую политику относительно «Северного потока — 2», мы сталкиваемся с нарушением международных политических конвенций относительно этого проекта», — отметил Хелльмайер.

Экономист добавил, что считает необходимостью на деле защищать суверенитет и интересы Германии, так как это имеет основополагающее значение.

«Остаётся фактом, что Россия (неважно, во времена СССР или сейчас) ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению. С другой стороны, также остаётся фактом, что Украина нам угрожала. А именно угрожала прервать передачу, транзит газа, то есть действовала шантажом», — заключил он.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу.