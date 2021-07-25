Немецкий экономист заявил о праве ФРГ принимать свои решения по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Немецкий экономист Фолькер Хелльмайер заявил в беседе с RT DE о суверенном праве Германии самостоятельно принимать решения по вопросам своего энергообеспечения, в частности по «Северному потоку — 2».
Немецкий экономист заявил о праве ФРГ принимать свои решения по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Очень смущает тот факт, что суверенное право Германии принимать решения касательно собственного энергообеспечения в принципе обсуждается на международном уровне», — заявил он.

Как отметил специалист, власти США, например, запрещают какое-либо вмешательство других стран, когда речь идёт о Соединённых Штатах.

«Когда мы сегодня наблюдаем, что, например, Польша не одобряет подписанные договоры ЕС и нарушает эти договоры, но в то же время считает себя вправе вмешиваться в немецкую политику относительно «Северного потока — 2», мы сталкиваемся с нарушением международных политических конвенций относительно этого проекта», — отметил Хелльмайер.

Экономист добавил, что считает необходимостью на деле защищать суверенитет и интересы Германии, так как это имеет основополагающее значение.

«Остаётся фактом, что Россия (неважно, во времена СССР или сейчас) ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению. С другой стороны, также остаётся фактом, что Украина нам угрожала. А именно угрожала прервать передачу, транзит газа, то есть действовала шантажом», — заключил он.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал договорённости Германии и США по газопроводу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить