Республиканцы пригрозили Минфину США из-за «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Республиканцы в американском сенате пригрозили отказать в утверждении двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена не поменяет своей позиции по газопроводу «Северный поток — 2» и не введёт новые санкции в отношении проекта.
Республиканцы пригрозили Минфину США из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 республиканцев на имя главы американского Минфина Джанет Йеллен.

«Газопровод «Северный поток — 2» наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что авторы письма намерены выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые, как пишет агентство, должны будут отвечать за «осуществление санкций».

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить