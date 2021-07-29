Республиканцы пригрозили Минфину США из-за «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 республиканцев на имя главы американского Минфина Джанет Йеллен.
«Газопровод «Северный поток — 2» наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США», — говорится в заявлении.
Отмечается, что авторы письма намерены выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые, как пишет агентство, должны будут отвечать за «осуществление санкций».
Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.