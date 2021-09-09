«Надеемся, что ничто и никто не сможет помешать»: в России оценили завершение строительства «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока — 2» находится в завершающей стадии, поэтому в России надеются, что «уже ничто и никто не сможет помешать вводу» объекта в строй, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в связи с текущей ситуацией на газовом рынке к заявлениям о якобы опасности газопровода никто не будет прислушиваться. При этом Песков подчеркнул, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, если это будет целесообразно и выгодно. В то же время Мария Захарова выразила надежду на то, что «Северный поток — 2» перестанет быть предметом политических спекуляций и вбросов. Как добавила официальный представитель МИД РФ, в Москве желают, чтобы европейские потребители в самое ближайшее время получили российское энергосырьё.

Строительство трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2» находится в завершающей стадии.

«Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Вашингтоне давно декларировали намерения каким-либо образом помешать реализации проекта, а в Киеве «в связи с «Северным потоком — 2» кричат караул».

«Хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину», — добавил Песков.

При этом, по его словам, различные попытки помешать реализации проекта не увенчались успехом.

Официальный представитель Кремля также полагает, что к заявлениям о якобы опасности «Северного потока — 2» вряд ли будут прислушиваться на фоне текущих мировых цен на сырьё. Так, в 17:27 мск 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса в хабе TTF в Нидерландах превысила $700 за 1 тыс. куб. м.

«Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — пояснил Песков.

Он также сделал акцент на том, что газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ — гарантированным по объёмам, ритмичности, цене: «И таким он будет в обозримой перспективе».

«Поэтому газ нужен. И чтобы газа было больше для развивающейся и отходящей от пандемии Европы, он должен идти по двум ниткам. Европа в этом заинтересована», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов указала, что «Северный поток — 2» в стратегическом плане укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. По её словам, всем оппонентам проекта пора прекратить чинить ему препятствия: «Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода».

Она отметила, что Москва на протяжении многих лет дезавуировала фейки насчёт СП-2, подчёркивая, что это чисто экономический проект и у России «нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях».

«Мы искренне надеемся, что «Северный поток — 2» перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер и вообще в принципе уйдёт из такой конфронтационной повестки», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД надеются, что европейские граждане «услышат, поймут и действительно осознают, что получают настоящую выгоду от этого совместного международного проекта», который является позитивным примером взаимовыгодного партнёрства России и Европы на принципах уважения интересов и взаимной выгоды.

«Очень хочется, чтобы нас действительно услышали европейцы, жители различных стран, городов Европы, потому что они столько раз становились жертвами своих СМИ, которые искажали данные, занимались, к сожалению, поддакиванием и подыгрыванием информационным кампаниям, которые проводились соответствующими лоббистскими структурами», — заявила Захарова.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российская корпорация «Газпром» планирует с 1 октября начать прокачку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2». При этом на транспортировку газа в Германию по обеим ниткам компания намерена выйти к 1 декабря.

Как заметила Мария Захарова, сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

«Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

6 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». После этого будет проведена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней.

Член сената Берлина от Христианско-демократического союза Германии и кандидат в бундестаг Марио Чая, говоря об окончании строительства «Северного потока — 2», выразил удовлетворение тем, что удалось преодолеть политические разногласия между разными странами и этот проект теперь рассматривается с рациональной точки зрения, а не под каким-то иным, политическим углом.

«Считаю важным также и то, что вся деятельность осуществляется в соответствии с договорными обязательствами, без попыток использовать договор, в котором все пункты, по сути, уже обговорены, в каких-то иных целях при изменении политических рамочных условий», — добавил собеседник RT.

По его словам, несмотря на оказываемое на проект давление, в конечном итоге победил здравый смысл.

Аксель Фогт, мэр немецкого Лубмина, где закончилась прокладка труб, в разговоре с RT выразил уверенность, что все причастные к проекту страны и компании смогут разрешить вопросы и первый российский газ поступит по этим трубам до конца 2021 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Накануне министр энергетики России Александр Новак обсудил возможность использования транзита газа через Украину после 2024 года с уполномоченным правительства Германии по этому вопросу Георгом Графом Вальдерзее. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, стороны договорились продолжить соответствующие консультации.