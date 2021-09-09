Цена газа в Европе превысила $700 за 1000 кубометров

В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 9 сентября на 17:27 мск превысила $700 за 1 тыс. кубометров.

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее заявил, что экспорт компании в Европу в 2021 году превысит 183 млрд кубометров газа.

«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.