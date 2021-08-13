«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в Западную Европу на 28,52%

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«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.
«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в Западную Европу на 28,52%
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт российского газового холдинга по российским стандартам бухучёта.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.

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