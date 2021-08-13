«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в Западную Европу на 28,52%
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт российского газового холдинга по российским стандартам бухучёта.
Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.
В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.