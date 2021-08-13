«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в Западную Европу на 28,52%

«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчёт российского газового холдинга по российским стандартам бухучёта.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.