Посол России в ФРГ уточнил сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

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Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.

«Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — рассказал Нечаев в интервью «Известиям».

Посол выразил надежду на то, что германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения строительства.

Нечаев отметил, что Соединённые Штаты и ФРГ не заключали юридически подтверждённых соглашений непосредственно по «Северному потоку — 2».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал заявление о «Северном потоке — 2» как о «динозавре» энергетики, судьбу которого трубопроводу предрекли в ФРГ.

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