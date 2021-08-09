Посол России в ФРГ уточнил сроки окончания строительства «Северного потока — 2»
«Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — рассказал Нечаев в интервью «Известиям».
Посол выразил надежду на то, что германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения строительства.
Нечаев отметил, что Соединённые Штаты и ФРГ не заключали юридически подтверждённых соглашений непосредственно по «Северному потоку — 2».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал заявление о «Северном потоке — 2» как о «динозавре» энергетики, судьбу которого трубопроводу предрекли в ФРГ.