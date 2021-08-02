Аналитик прокомментировал заявление о «Северном потоке — 2» как о «динозавре» энергетики

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT не согласился с заявлением главы Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирка Месснера о том, что «Северный поток — 2» может ждать судьба «динозавра» энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

По словам Юшкова, все аргументы, приведённые Месснером, говорят как раз в пользу «Северного потока — 2».

Собеседник RT заявил, что газопровод «полностью укладывается в новую концепцию борьбы с парниковыми выбросами».

«Тот газ, который сейчас идёт в Европу, он идёт в том числе через Украину, и «Северный поток — 2» строится для того, чтобы иметь возможность альтернативы поставки... «Северный поток — 2» от Ямала, где мы добываем газ, до Германии на 1800 км короче, чем транзит газа через Украину. Соответственно, меньше качаете — меньше энергии тратите, меньше выбросов происходит в окружающую среду», — отметил специалист.

Он также объяснил, что транзит газа через Украину осуществляется на старых газокомпрессорных станциях, которые на единицу прокачки тратят больше энергии.

Помимо этого, эксперт заявил, что если в Европе будет спрос на водород, то по «Северному потоку — 2» можно на первом этапе пускать газоводородную смесь.

Кроме того, по словам аналитика, проект необходим Европе, поскольку собственная добыча газа снижается.

«Норвегия сокращает добычу, Голландия, Дания, Великобритания — все сокращают добычу, а потребление остаётся. Поэтому этот проект очень нужен Европе, и не надо его называть динозавром», — заключил аналитик.

Ранее Дирк Месснер назвал «устаревшим» проект «Северный поток — 2» на фоне перехода на возобновляемые источники энергии.

В интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) он напомнил, что к 2030 году страна намерена сократить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с показателем 1990 года.