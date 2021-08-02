В ФРГ предрекли «Северному потоку — 2» судьбу «динозавра» энергетики

Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер заявил, что «Северный поток — 2» может ждать судьба «динозавра» энергетики из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

В интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он напомнил, что к 2030 году страна намерена сократить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с показателем 1990 года.

По словам Месснера, во всех секторах, где есть выбросы, необходимо ускориться с реализацией «амбициозных целей» и в качестве сигнала было бы важно резко нарастить выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики.

В частности, отметил Месснер, темпы введения в строй новых ветряных электростанций должны увеличиться в три раза, а установок на солнечных батареях — в два раза. Кроме того, среди задач — переход транспортной сети на электричество и снижение общего числа автомобилей.

Чиновник утвердительно ответил на вопрос, не выглядит ли на этом фоне проект СП-2 «устаревшим».

«Да, «Северный поток — 2 может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, потому что к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию», — сказал он.

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет предупредил Россию о возможных санкциях (вплоть до перекрытия «Северного потока — 2»), если трубопровод будет использоваться Москвой против Киева.