В ФРГ высказались о сроках введения в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.

«Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года», — заявил Котре газете «Известия».

По его словам, российский газопровод является важнейшим компонентом поставок газа на европейский и германский рынки.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.