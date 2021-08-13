В ФРГ высказались о сроках введения в эксплуатацию «Северного потока — 2»
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«Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года», — заявил Котре газете «Известия».
По его словам, российский газопровод является важнейшим компонентом поставок газа на европейский и германский рынки.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.