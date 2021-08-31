В «Газпроме» дали прогноз по росту экспорта газа в Европу в 2021 году

Экспорт «Газпрома» в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа, сообщил начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.

«(Рост добычи газа. — RT) позволит обеспечить экспортные поставки в Европу в размере 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в прошлом году», — цитирует ТАСС Иванникова.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.