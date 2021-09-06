«Ввести в эксплуатацию до завершения года»: Nord Stream 2 AG объявила об укладке последней трубы «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Далее будет проведена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, уточнили в компании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что 6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». После этого труба будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах.

«Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлёста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», — сообщили в компании.

Там подчеркнули, что «Северный поток — 2» будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, «обеспечивая надёжные и безопасные поставки на разумных экономических условиях».

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней.

«Вы упомянули спорт, но спорт далеко не единственная сфера человеческой деятельности, где пытаются нечистоплотными приёмами нас ограничивать. Возьмите экономику, экономические санкции. Сейчас просто идёт фронтальная атака, несмотря ни на что, на «Северный поток — 2», хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнёт», — сказал Лавров.

Министр обратил внимание, что Европа в лице ФРГ и других стран участвует в этой стройке и «говорит, что «это нам нужно». При этом США, которые находятся за океаном, пытаются объяснить Европе, какой должна быть энергетическая безопасность «европейского континента», отметил Лавров.

«США хотят пропихивать свой сжиженный природный газ, хотя он получается в основном методом крекинга — это плохо для окружающей среды, и он дороже гораздо», — добавил глава МИД.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что завершение строительства газопровода можно назвать «хорошим уроком» украинским деятелям и их союзникам.

«Несмотря на различные ухищрения злопыхателей, которые пытались помешать российскому газопроводу поставлять газ в Европу, «Северный поток — 2» состоялся. И слова нашего министра иностранных дел — это посыл всему западному миру, что с Россией можно договариваться, но «воевать» с ней, в том числе по доставке энергоресурсов, бесполезно и контрпродуктивно», — заявил депутат.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что газопровод позволит улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа.

«Я думаю, это говорит о том, что с Россией надо сотрудничать и ничего, кроме пользы, от этого сотрудничества ни одна страна в мире не получит», — высказался он.

Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море и исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Против его строительства выступают несколько европейских государств, в том числе Украина, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ и утверждающие, что проект якобы угрожает энергобезопасности Европы. В частности, Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний.

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К примеру, 20 августа президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий принимать дополнительные меры в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введёт санкции против двух физических лиц и двух судов из России в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом. Кроме того, российская сторона подчёркивала, что проект будет завершён, несмотря на американские рестрикции.

В конце августа в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве российский президент Владимир Путин рассказал, что маршрут газопровода на 2 тыс. км короче альтернативного маршрута через территорию Украины, а стоимость транспортировки топлива через него гораздо ниже, чем через украинскую территорию.

27 августа компания «Газпром» сообщила, что газопровод находится на финальной стадии реализации.