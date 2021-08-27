Близок к завершению: «Газпром» сообщил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

Компания «Газпром» сообщила, что российский газопровод «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Ход строительства газопровода оценили глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле во время личной встречи. В свою очередь, немецкие СМИ отмечают, что отказ Высшего земельного суда Дюссельдорфа освободить «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза не сможет помешать реализации проекта.

Проект «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома». Ход строительства газопровода во время встречи оценили глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится в финальной стадии реализации», — отметили в компании.

Стороны также обратили внимание на успешное стратегическое сотрудничество «Газпрома» и OMV, в частности взаимодействие компаний по проекту освоения Южно-Русского месторождения. Также была отмечена более чем 50-летняя история надёжного экспорта российского газа в Австрию.

«Алексей Миллер поблагодарил Райнера Зеле за продуктивное многолетнее сотрудничество и конструктивную непредвзятую позицию в вопросах развития европейской энергетики», — говорится в сообщении.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT напомнил, что на протяжении всего строительства в отношении компаний, которые принимали участие в реализации проекта, вводились ограничительные меры со стороны США.

«Неоднократно США и в лице Госдепа, и в лице президентов заявляли, что они не допустят успешного строительства «Северного потока — 2». Несмотря на всё это, «Северный поток — 2» в скором времени будет завершён, это создаёт очень важный прецедент в международных отношениях, когда экономическая целесообразность проекта всё равно находится выше, чем геополитические интересы, которыми пытаются прикрыть свои экономические интересы и задачи американцы», — подчеркнул он.

Российская сторона при строительстве газопровода проявила последовательность и умение преодолевать трудности, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«То, что от нас требовалось, мы почти сделали. Конечно, тот факт, что российская сторона проявила последовательность и настойчивость, вызывает разочарование у экономических и коммерческих конкурентов, и я думаю, что они не будут ослаблять свои усилия по затруднению эксплуатацию «Северного потока — 2», — рассказал он.

Напомним, 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа объявил о решении не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза. Таким образом, суд отклонил жалобу, поданную оператором магистрали на вынесенное ранее решение Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии. В Nord Stream 2 AG заявили, что приняли к сведению решение суда и оценят его.

Напомним, согласно правилам ЕС, часть трубопровода, входящего на территорию Европейского союза, должна принадлежать не производителю энергоресурсов, а сторонней компании. В противном случае оператор должен резервировать часть мощностей трубопровода для сторонних компаний.

Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, решение суда не сможет остановить реализацию проекта.

«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, ещё могут быть споры. Но «Северный поток — 2» это уже не остановит», — цитирует автора публикации ТАСС.

При этом Nord Stream 2 AG в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство заявку на регистрацию в качестве независимого оператора. Теперь у ведомства есть четыре месяца, чтобы вынести решение.

Вместе с тем, как сообщает газета со ссылкой на заявления местных политиков, некоторые чиновники ФРГ полагают, что «Газпрому» следует продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза. В материале говорится, что газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с RT высказал мнение, что статья Frankfurter Allgemeine Zeitung может быть формой информационного давления на «Газпром».

Он также напомнил, что российская компания подала заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, и призвал дождаться решения по этому вопросу.

«Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть ещё варианты», — заявил специалист.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море и исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Против его строительства выступают несколько европейских государств, Украина, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа.

20 августа в ходе пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель в Москве российский президент Владимир Путин рассказал, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению. Он обратил внимание, что маршрут газопровода на 2 тыс. км короче альтернативного маршрута через территорию Украины, а стоимость транспортировки топлива через него гораздо ниже, чем через украинскую территорию.