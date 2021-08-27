FAZ: чиновники в ФРГ предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2»

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Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков.
FAZ: чиновники в ФРГ предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2»
  • Reuters

Как сообщается, в нём сказано, что газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС.

Согласно обновлённым правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении СП-2 от требований Газовой директивы. 

В Кремле заявили, что это решение относится к категории корпоративных вопросов, и напомнили, что речь идёт о международном проекте, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

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