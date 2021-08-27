В «Газпроме» отметили, что «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации

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Проект газопровода «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома».
В «Газпроме» отметили, что «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации
  • РИА Новости

Отмечается, что реализацию проекта во время встречи 27 августа оценили глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«Отмечена более чем 50-летняя история надёжного экспорта российского газа в Австрию», — говорится в сообщении.

В Газпроме заявили, что «общий объём поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м».

«Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится в финальной стадии реализации», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.

24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2».

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