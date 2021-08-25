Суд в ФРГ решил не освобождать Nord Stream 2 от Газовой директивы ЕС

Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза, сообщили в пресс-службе оператора проекта.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, о дальнейших шагах будет сообщено своевременно.

Ранее Bloomberg передавало, что компания проиграла в германском суде дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС.

20 августа президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства СП-2.