Суд в ФРГ решил не освобождать Nord Stream 2 от Газовой директивы ЕС
- Reuters
«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, о дальнейших шагах будет сообщено своевременно.
Ранее Bloomberg передавало, что компания проиграла в германском суде дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС.
20 августа президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства СП-2.