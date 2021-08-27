Аналитик высказался по поводу предложения «Газпрому» продать «Северный поток — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза.

«Что касается «последнего» шанса, я вообще далёк от использования таких терминов. Всякая ситуация меняется, и правила Европейского союза тоже могут меняться, и ситуация может меняться, и отношение ЕС к тому, что происходит... Сейчас, например, очень высокие цены на газ — они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи», — отметил Митрахович.

Эксперт также добавил, что «Газпром» подал заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поэтому прежде всего стоит дождаться решения по этому вопросу.

«Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть ещё варианты», — заявил специалист.

В качестве вариантов Митрахович назвал, например, организацию продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море для его покупки европейскими компаниями и прокачки как своего топлива.

Кроме того, он выразил мнение, что часть акций Nord Stream 2 AG могут быть проданы. Но, по его словам, он не думает, что «будет полная продажа».

«Я думаю, что эта статья является информационным давлением на «Газпром», которое идёт после решения суда в Дюссельдорфе», — заключил собеседник RT.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков сообщила о том, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2», чтобы обойти правила Евросоюза.

Как сообщается, газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС.

Согласно обновлённым правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании.