«Ключевой партнёр в Западной Европе»: какие темы обсудят Путин и Меркель на переговорах в Москве

В Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили в Кремле, политики обсудят вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В свою очередь, в немецком правительстве уточнили, что в центре внимания переговоров будут газопровод «Северный поток — 2», конфликт на юго-востоке Украины, а также события в Афганистане и ситуация в Белоруссии. Эксперты отмечают, что особую важность этим переговорам придаёт тот факт, что это будет, вероятно, последний визит Меркель в РФ в качестве канцлера, так как в скором времени она покинет этот пост после 16 лет нахождения у власти.

В Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на переговорах будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — указали в пресс-службе президента РФ.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, в свою очередь, сообщил, что у Меркель в Москве, помимо переговоров с российским лидером, запланировано возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Зайберт также проинформировал, что российский лидер и канцлер ФРГ затронут в разговоре ситуацию в Афганистане и Белоруссии, конфликт в Донбассе и проект газопровода «Северный поток — 2».

В последний раз канцлер Германии посещала Москву в январе 2020 года. Как отмечают эксперты, нынешний визит станет для Меркель «прощальным» — осенью она покинет пост канцлера.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в 2005 году

Reuters

© Fabrizio Bensch

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, переговоры Москвы и Берлина традиционно имеют большое значение не только для двусторонних отношений РФ и ФРГ, но и для Европы в целом.

«Это важная встреча, поскольку Германия является для России ключевым партнёром в Западной Европе. Кроме того, российско-германские отношения в значительной степени определяют общий фон неоднозначных отношений между РФ и ЕС. От интенсивности диалога между российскими и немецкими политиками многое зависит в развитии российско-европейских отношений», — отметил аналитик в беседе с RT.

Газовый транзит

Как отмечают аналитики, одной из ключевых тем на переговорах станет судьба газопровода «Северный поток — 2».

«Важно, чтобы «Северный поток — 2» работал и приносил пользу России, Германии и другим европейским странам и, соответственно, не подвергался ревизии со стороны тех или иных политических игроков, поэтому Путин и Меркель обсудят, как можно защитить данный проект», — заявил Владимир Шаповалов.

Напомним, СП-2 — это две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Данный проект, несмотря на активные попытки со стороны США помешать его реализации, уже почти завершён. 28 июля оператор трубопровода компания Nord Stream 2 AG объявила, что он готов на 99%.

«Северный поток — 2»

Reuters

© Stine Jacobsen

Одним из самых активных противников строительства этого газопровода является Украина. Как поясняют аналитики, Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива после ввода в строй «Северного потока — 2» и окончания действия российско-украинского договора о транспортировке газа, рассчитанного до 2024 года.

На продолжении транзита через Украину настаивают и в США. В июле 2021 года Ангела Меркель посетила Соединённые Штаты, где заключила соглашение с президентом Джо Байденом. Согласно ему, в частности, Германия обязалась добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину ещё на десять лет после 2024 года и пообещала принять меры против России, если Москва начнёт использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

В Москве такие договорённости раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что соглашение о продлении транзита может быть достигнуто только между Россией и Украиной.

«Здесь, конечно, всё-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — без меня меня женили», — сказал он.

При этом сообщается, что на предстоящих переговорах ФРГ намерена выступать за то, чтобы РФ продолжала поставлять газ через территорию Украины и после 2024 года.

«Для нас центральное значение имеет то, что Украина и с «Северным потоком — 2» остаётся и должна оставаться страной транзита для российского газа», — отметил Штеффен Зайберт.

При этом представитель правительства ФРГ усомнился в том, что на встрече 20 августа будут сняты все обеспокоенности Украины по этому поводу.

«Я не ожидаю, что будет положен конец сомнениям или беспокойству, которые Украина связывает, например, с темой «Северного потока — 2» и которые она неоднократно выражала», — сказал Зайберт.

Стоит отметить, что после визита в РФ канцлер намерена отправиться в Киев, где она 22 августа проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве уже сообщили, что на встрече будет обсуждаться судьба газового транзита.

Как напоминают аналитики, Москва никогда не заявляла, что собирается прекратить транзит через Украину после ввода в строй СП-2 и завершения контракта с Киевом. Однако, подчёркивают эксперты, судьба транзита во многом зависит от позиции украинских властей, которые никогда не были надёжными партнёрами в этом вопросе и нередко злоупотребляли своим монопольным положением страны-транзитёра.

«Россия уже заявляла, что готова продолжить транзит, если это будет выгодно обеим сторонам. Москва проводит совершенно открытую политику, которая не направлена на создание каких-то искусственных ограничений в экономической сфере. В данном случае всё зависит от того, насколько власти Украины готовы к сотрудничеству», — пояснил Владимир Шаповалов.

Позиции по Донбассу

Штеффен Зайберт также сообщил журналистам, какой позиции Меркель будет придерживаться на переговорах по поводу ситуации в Донбассе. По его словам, для урегулирования конфликта в этом регионе «Россия могла бы сделать намного больше, чем она делает».

Эксперты называют такую риторику несостоятельной, потому что главным препятствием для исполнения Минских соглашений является позиция Киева.

Линия разграничения в Донбассе

Reuters

© Alexander Ermochenko

В частности, Украина отказывается предоставить Донбассу особый статус и внести соответствующие изменения в конституцию страны, что является одним из пунктов Минских соглашений.

Кроме того, украинские власти неоднократно заявляли, что Минские соглашения необходимо скорректировать. В частности, в Киеве хотят поменять последовательность выполнения пунктов о возврате украинским властям контроля над границей и проведении выборов в Донбассе.

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Напомним, минские договорённости предполагают сначала проведение голосования, а затем решение вопроса с границей. В Киеве хотят всё сделать наоборот.

Однако власти РФ полагают, что передача властям Украины контроля над границей с Россией в Донбассе до выборов может обернуться повторением в регионе трагедии в Сребренице в 1995 году, где погибли тысячи человек.

Кроме того, российская сторона отмечает, что Минские соглашения имеют статус международного закона и подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, поэтому изменить их невозможно. Помимо этого, Москва указывает на то, что в данном документе нельзя поменять один пункт, не затронув другие, потому что все его положения взаимосвязаны.

По словам аналитиков, для Меркель судьба Минских соглашений имеет особую важность, так как они создавались при её активном участии.

«Важное место в российско-германских отношениях занимает нормандский формат и реализация Минских соглашений, поскольку Германия является активным участником процесса урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Напряжённость на линии разграничения в Донбассе сохраняется. В то же время репрессивная политика Киева в отношении русских и русскоязычных на Украине только набирает обороты. Так что лидерам есть что обсудить», — отметил Владимир Шаповалов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин констатировал, что достижения прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Украине от переговоров ждать не стоит.

«У Меркель будет последний шанс обсудить Минские соглашения в должности канцлера со своим российским коллегой. Этот вопрос на переговорах в Москве поднимут, но в Германии все понимают, что эти соглашения мертвы», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Фокус будет сделан на Украине»

Как отмечают эксперты, стороны также могут обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы. Напомним, с белорусской стороны в Литву проникают нелегальные мигранты, в том числе из стран Ближнего Востока. Вильнюс считает, что такая ситуация сложилась из-за действий Минска, однако белорусское руководство подобные обвинения отвергает.

Кроме того, по мнению политологов, Путину и Меркель будет важно обменяться мнениями по ситуации в Афганистане, где на фоне вывода американских войск радикальное движение «Талибан»* смогло установить контроль над страной.

Вместе с тем аналитики полагают, что, несмотря на насыщенную повестку, главными темами переговоров станут всё же «Северный поток — 2» и ситуация на Украине.

«В центре внимания будут завершение строительства «Северного потока — 2» и кризисная ситуация на юго-востоке Украины. Это важнейшие темы для отношений РФ и ФРГ», — заявил Владимир Шаповалов.

Схожей позиции придерживается и Александр Камкин.

«Безусловно, фокус будет сделан на Украине и вопросе газового транзита. Об этом говорит и тот факт, что Меркель затем посетит Киев», — отметил он.

Владимир Шаповалов полагает, что «особую актуальность этим переговорам придаёт тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост после длительного пребывания у власти».

«В настоящий момент она является, безусловно, ведущим, самым авторитетным немецким политиком, и её значимость в политике ФРГ трудно переоценить. Для России важно, чтобы те позитивные моменты, которые, несмотря на разногласия, всё же есть в российско-германских отношениях, сохранялись в последующий период. Кроме того, обе стороны заинтересованы, чтобы существующие проблемы не усугублялись в дальнейшем», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.