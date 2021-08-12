Комплексные поставки: почему на Украине заговорили о размещении на территории страны американских систем ПВО

Призыв властей Украины разместить на территории страны американские системы ПВО свидетельствует о провокационном характере политики Киева. Об этом заявила накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова украинского вице-премьера Алексея Резникова, который ранее не исключил появления на Украине американских комплексов противовоздушной обороны вместе с военным персоналом. Аналитики напоминают, что это не первый случай, когда Киев просит поставить подобные вооружения, однако Вашингтон пока эти запросы игнорирует.

Призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае... провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», — сказала она.

Со схожей позицией выступил и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своём Telegram-канале он назвал слова Резникова грубой провокацией.

«Само по себе заявление Резникова — грубая провокация. Развёртывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», — написал политик.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Напомним, 10 августа вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что на территории страны могут быть размещены американские системы ПВО.

«Важным является расширение пакета безопасности для Украины, в первую очередь за счёт развёртывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников по результатам встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом.

Также по теме Альянс в конце туннеля: как на Украине собираются ускорить своё вступление в НАТО Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил процесс вступления страны в НАТО с двусторонним копанием туннеля. По его словам, Киев не...

При этом он заявил, что РФ якобы «оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Чёрном, полностью его милитаризировала».

«Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы», — отметил вице-премьер.

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, заявление Резникова о ядерном оружии в Крыму не имеет под собой никаких оснований.

«Это дезинформация. Сложно представить, зачем РФ бы понадобилось размещать ядерное оружие в Крыму. Тут нет логики. Есть межконтинентальные ракеты и другие средства доставки. Размещать их в Крыму нет необходимости. Подобные заявления, скорее всего, рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы поддерживать образ врага в лице России», — заявил RT эксперт.

Алексей Резников

РИА Новости

Американская помощь

Инициативу Резникова разместить американское ПВО уже прокомментировали в администрации украинского президента.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров отметил, что слова Алексея Резникова пока не следует считать официальной позицией Киева.

«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине», — приводит ТАСС слова Никифорова на брифинге.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинские власти высказывают такие предложения.

В апреле 2021 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу Time заявил, что США следует разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. И где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. А должны быть здесь», — заявил тогда Ермак.

При этом он не пояснил формат вероятного развёртывания Patriot.

С похожим заявлением в 2018 году выступил тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак. Он призвал правительство найти средства на приобретение комплексов Patriot. По его словам, появление этой системы в ВСУ позволило бы «закрыть границу» с РФ.

Полторак сообщил, что украинской армии необходимо пять дивизионов Patriot. Средства на покупку столь дорогостоящей системы он предлагал извлечь из борьбы с контрабандой.

«$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов американской системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — сказал Полторак.

При этом, в отличие от Алексея Резникова, ни Полторак, ни Ермак не призывали в своих заявлениях разместить на Украине помимо комплексов ПВО ещё и американских военных.

Между тем Вашингтон на такие предложения пока никак не реагирует. Однако, как говорят аналитики, США и без поставок средств ПВО оказывают Украине военную поддержку.

В частности, Украина регулярно получает транши из бюджета США на военные нужды. В Вашингтоне утверждают, что делается это для отражения якобы существующей «российской агрессии».

На эти цели Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн. В марте этого года стало известно, что администрация Джо Байдена приняла решение предоставить Украине ещё $125 млн в качестве нового пакета военной помощи.

Кроме того, США осуществляют поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin, патрульных катеров, водолазного оборудования, тепловизоров, средств связи, радиотехнических комплексов и другой продукции военного назначения.

США также направляют на Украину своих инструкторов для подготовки местных военных.

«Москва внимательно следит»

По словам аналитиков, поставка комплексов ПВО США на Украину в обозримой перспективе маловероятна, равно как и размещение таких установок вместе с американскими военными на украинской территории. Однако полностью отвергать такую возможность нельзя, считают эксперты.

«Это провокационное заявление. Но надо понимать, что теоретически эта идея реализуема. Были немыслимые вещи, которые трудно было представить, что такое возможно. Например, НАТО в Польше, Литве, Эстонии. Это было трудно себе представить, но это произошло. Конечно, через год-два они этого не сделают, но в среднесрочной перспективе, лет через пять-десять это вполне возможно», — заявил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко.

ПВО США

РИА Новости

© Игорь Зарембо

При этом эксперт напомнил, что заявления Резникова о возможности вместе с комплексами разместить на Украине и американских военных противоречит конституции страны, в которой говорится, что на украинской территории «не допускается размещение иностранных военных баз».

«Это не только провокационная акция по отношению к России, но ещё и по отношению к украинскому народу. Есть такой уже ничего не значащий документик — Конституция Украины. В ней есть прямой запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. То, что предлагает вице-премьер, — это безразличное отношение к основному закону», — заявил Семченко.

В свою очередь, Константин Блохин полагает, что появление военной инфраструктуры США на территории Украины будет означать, что Вашингтон и Киев перешли красную черту.

«Между Россией и Западом после окончания холодной войны была негласная договорённость о том, что Украина будет как минимум нейтральной страной. Но в 2014 году американская элита решила перетянуть Украину на Запад. И для России этот вопрос является красной чертой. Проблема не в том, что Украина стала прозападной или что Россия теряет сферу влияния. Это вопрос безопасности, поскольку подобная военная инфраструктура Запада на территории Украины является прямой угрозой национальной безопасности России», — сказал эксперт.

При этом Константин Блохин отметил, что РФ понимает все риски и следит за ситуацией.

«Москва внимательно следит за происходящим на Украине и рассматривает возможное размещение американских ПВО там как угрозу своей национальной безопасности. У нас перед глазами горький опыт нескольких волн расширения НАТО, которые произошли после распада СССР. Если такой сценарий будет на Украине, то нам придётся действовать. Для нас это крайне значимый фактор при принятии политических решений», — заключил аналитик.