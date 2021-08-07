«Состояние политической среды»: почему на Украине заговорили о разделе страны

Украину готовят к глобальному гражданскому противостоянию, вслед за которым может произойти раздел страны. Об этом сообщил бывший кандидат в президенты, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев. По его мнению, заинтересованные в таком сценарии лица, в том числе экс-глава государства Пётр Порошенко, собираются использовать для его реализации радикальные группировки. Следствием такого противостояния станет отход части украинских территорий Польше, Румынии и Венгрии, считает политик. Подобные заявления стоит рассматривать в контексте внутриполитической борьбы, но тенденция к усилению в Киеве сторонников крайних взглядов действительно существует, полагают аналитики.

Украину готовят к всеобщему гражданскому противостоянию и разделу. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший кандидат в президенты, экс-депутат Рады и нынешний лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев. По его словам, в стране сейчас активизировались радикально настроенные группировки, которые могут быть использованы заинтересованными лицами для провокаций и раскачки ситуации.

«Мы видим мобилизацию радикально настроенных граждан, видим, как они финансируются, как сбиваются в группы. И я не хочу никого пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу, готовится глобальное гражданское противостояние», — считает политик.

Однако, указал экс-нардеп, действующий президент Владимир Зеленский в силу своего «детского мышления» этого не понимает и не видит. При этом, допустил Мураев, в случае возникновения вооружённых противостояний в стране ситуацией могут воспользоваться соседи Украины.

«В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину, русские — часть юго-востока», — заявил Мураев, добавив, что в итоге от Украины останется лишь «небольшой кусочек».

Среди тех, кто финансирует и поддерживает радикальные настроения, экс-нардеп назвал международный фонд «Возрождение» и бывшего главу страны Петра Порошенко.

«Финансирование проходит через фонд «Возрождение». Я знаю, что Порошенко собирает группы. То есть играть будут «правым полем», и это будет происходить в Киеве, а не в Донбассе», — подчеркнул политик.

Напомним, международный фонд «Возрождение» был основан на Украине в 1990 году на средства американского миллиардера Джорджа Сороса. Организация также является частью международной сети Фондов Открытого Общества (Open Society Foundations)*. В качестве целей в фонде видят «поддержку активного разнообразного общества, настроенного менять Украину», «создание среды, в которой могут работать эти изменения», «помощь в смягчении последствий конфликтов для украинского общества». Согласно данным самой организации, с момента её основания в том числе в Украину было вложено более $310 млн.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко (справа) и американский финансист Джордж Сорос (второй слева)

РИА Новости

© Николай Лазаренко

В августе 2014 года Пётр Порошенко выразил Соросу благодарность за его деятельность на Украине, а год спустя вручил американцу орден Свободы «за значительные заслуги в укреплении международного авторитета Украины и весомый вклад во внедрение социально-экономических реформ».

«Элемент политической борьбы»

Аналитики, опрошенные RT, расходятся в оценке заявлений о возможном разделе Украины и мобилизации радикалов. Так, политолог и экономист Александр Дудчак считает, что на Украине предпосылки к укреплению радикальных движений существовали давно.

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«Этот сценарий (по мобилизации радикалов. — RT) уже реализуется на Украине, и готовился он в том числе фондом Сороса, начиная с конца 1980-х годов. Это противостояние сегодня идёт по многим направлениям, в том числе этническому, национальному, языковому, культурно-историческому. Просто после госпереворота оно перешло в открытую фазу», — пояснил в разговоре с RT Дудчак.

При этом Пётр Порошенко в такой ситуации вполне может иметь свой интерес в возвращении в политическую жизнь Украины — возможности у него для этого есть, добавил эксперт.

«Порошенко олицетворяет радикалов. Учитывая, что у него сложились неплохие связи с демократами в США, в том числе Байденом, такой ход событий (возвращение в политику. — RT) вполне вероятен», — допустил Дудчак.

Однако, по мнению эксперта, принципиальной разницы между Зеленским и Порошенко нет, так как и тот, и другой «исполняют определённую роль для Вашингтона».

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев считает, что заявление Мураева о раскачивании ситуации в стране не ново и стало уже обыденным для Украины.

«Сейчас политик (Евгений Мураев. — RT), который противостоял и продолжает противостоять Порошенко, считает, что тот с помощью внешних спонсоров готовит мятеж и захват власти. При этом в Верховной раде чуть ли не ежедневно депутаты заявляют об «изменах», готовящихся предательствах и заговорах в отношении властей. Это обычное состояние украинской политической среды, элемент политической борьбы», — сказал Суздальцев в беседе с RT.

Возрождение запрещённых идеологий

Тем не менее рост радикальных настроений и уклон в сторону неонацистской идеологии ранее отмечала зампредседателя комиссии по вопросам Конституции и законодательства сената Франции Натали Гуле, посетившая Киев в конце мая нынешнего года. В частности, она заявила, что активность экстремистских сил в стране «не может не вызывать озабоченности», в связи с чем направила в МИД Франции запрос о реакции Парижа на эту тенденцию.

«Неонацистские партии развивают всё более заметную деятельность, в том числе в центре Киева: со стрельбищами, практикой сборки и разборки автоматов Калашникова, а также пунктами вербовки молодых людей в ополчения, которые открыто признают свою нацистскую идеологию», — заявила Гуле.

Однако во французском внешнеполитическом ведомстве её обеспокоенность не разделили, посчитав, что неонацистское движение на Украине не столь значимо.

«Если на Украине и существуют неонацистские группы, то их популярность и влияние не больше, чем в других европейских странах. Они не имеют ни представительства в Раде, ни какого-либо веса в украинском правительстве... Таким образом, деятельность неонацистских организаций на Украине никоим образом не отражает общей склонности страны», — ответил на письмо сенатора глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам экспертов, подобная индифферентность со стороны французских властей говорит о нежелании Парижа переходить дорогу Вашингтону, который считает Киев своей сферой влияния.

Статус радикалов под вопросом

По словам Андрея Суздальцева, было бы ошибочным считать деятельность радикалов внутри Украины незначительной.

«Неонацистская идеология стала более распространённой, она прижилась и в парламенте, и в СМИ, и в гражданском обществе. Это страшнее, чем присутствие боевиков на улицах Киева», — отметил он.

В то же время если какие-либо новые протестные выступления начнут развиваться, они не останутся не замеченными соседями Украины, считает политолог.

«Ведь, когда в какой-то стране происходит переворот, который впоследствии усугубляется гражданской войной и расколом общества, соседние государства стремятся к тому, чтобы эти волнения не перекинулись на их территорию, и в то же время ищут варианты решения своих проблем с этим государством, укрепления своих национальных интересов, позиции», — пояснил Суздальцев.

С ним солидарен и Александр Дудчак. По его мнению, у Польши, Румынии и Венгрии есть заинтересованность в некоторых украинских территориях, несмотря на схожесть их русофобских взглядов с Киевом.

«Несомненно, их внешние усилия консолидируются, и они работают с Киевом по общим вопросам, но доверия между ними нет. Поэтому у этих стран есть территориальные претензии, и если сложится ситуация, при которой местные украинские олигархи не смогут сдерживать Украину в её границах, эти территории при определённых условиях могут отойти к ним», — сказал политолог.

Украинские радикалы

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Вместе с тем президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что на данный момент украинские власти ещё не определились, будут ли они полноценно использовать радикальные группировки в своих целях.

«Сегодня радикальные группировки финансирует ряд украинских бизнесменов, оппозиционеров, которым пока невыгодно их усиление. К тому же в сложившейся ситуации пока непонятно, какова роль радикалов в политике Киева: либо они будут подконтрольным инструментом власти, либо Зеленский их зачистит», — сказал Охрименко в комментарии RT.

В связи с этим, полагает он, их роль в возможных попытках дестабилизации ситуации в стране тоже пока под вопросом, так как руководство страны пока занято укреплением вертикали власти.

«Сейчас Зеленский занят другим — он довольно жёстко выстраивает вертикаль власти, поэтому представителям оппозиции приходится делать подобные информационные вбросы, чтобы на них обратили внимание», — подытожил эксперт.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.