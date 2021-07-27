«Ситуация последовательно деградировала»: почему в Донбассе не соблюдается всеобъемлющее перемирие

27 июля 2020 года на юго-востоке Украины вступил в силу режим всеобъемлющего прекращения огня. Соответствующие договорённости были достигнуты в рамках трёхсторонней контактной группы. Киев, Донецк и Луганск обязались не применять оружие и отказаться от любых провокаций. Однако уже осенью на линии соприкосновения возобновились боестолкновения и обстрелы населённых пунктов народных республик. Аналитики отмечают, что формально режим тишины никто не отменял, но в реальности он давно не соблюдается. Эксперты возлагают основную ответственность за крах перемирия на националистические формирования Украины и политику Владимира Зеленского, который настаивает на пересмотре Минских соглашений.

Год назад в Донбассе начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Соответствующая договорённость была достигнута представителями трёхсторонней контактной группы (ТКГ) на онлайн-заседании, прошедшем 22 июля 2020 года.

Все спорные вопросы стороны условились решать через координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации (СЦКК), куда входят офицеры ВСУ и военнослужащие обеих самопровозглашённых народных республик.

«После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля», — так прокомментировал договорённость полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

По условиям прошлогоднего соглашения стороны конфликта, не прекращающегося с весны 2014 года, обязались не использовать любое огнестрельное оружие и беспилотники. Киев и народные республики договорились не проводить провокаций, диверсионных и разведывательных операций, не заниматься дополнительным инженерным оборудованием своих позиций.

Соглашение поддержали президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Так, в сообщении пресс-службы Кремля говорилось, что в ходе телефонной беседы главы государств подчеркнули «важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта».

Тем не менее Киев решил усилить военное присутствие в Донбассе. На линию соприкосновения были отправлены специально откомандированные военнослужащие, имеющие за плечами опыт участия в боевых действиях и миротворческих миссиях. Как пояснили в штабе операции объединённых сил (ООС), данная мера потребовалась для обеспечения дополнительного контроля за режимом прекращения огня и с целью предупреждения «возможных провокаций».

На грани срыва

По данным украинских властей, затишье в Донбассе продолжалось менее полутора месяцев. В начале сентября штаб ООС сообщил, что ополчение ЛНР дважды обстреляло позиции ВСУ и жертвой огня стал один украинский военнослужащий.

«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершённых с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооружённых формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», — заявили тогда в офисе президента Украины.

В Луганске опровергли информацию об обстрелах.

Стоит отметить, что первому серьёзному обострению ситуации предшествовали работы по сооружению новых укреплений на линии соприкосновения, которые, по информации ДНР и ЛНР, проводили украинские военнослужащие.

Военнослужащие ООС

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Руководство Донецкой народной республики расценило эти действия ВСУ как провокацию. Донецк неоднократно доносил свою обеспокоенность до Киева в ходе переговоров ТКГ и через механизм СЦКК.

Однако украинские власти игнорировали претензии ополчения. В результате глава ДНР Денис Пушилин пригрозил нанести удар по возведённым украинским инженерным сооружениям.

Как напомнили опрошенные RT эксперты, вслед за сентябрьским обострением в Донбассе наступил период «разрядки», однако уже в октябре ситуация вновь ухудшилась.

Стороны конфликта начали практически ежедневно публиковать взаимные обвинения в обстрелах и провокациях. Участившиеся нарушения режима прекращения огня стали появляться и в отчётах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Нередко наблюдатели фиксировали десятки инцидентов за сутки.

4 декабря полпред ДНР в ТКГ, глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что перемирие от 27 июля оказалось на грани срыва по причине усиления обстрелов со стороны ВСУ. Она заявила, что украинские военные применяют запрещённые Минскими соглашениями вооружения. По данным властей народной республики, с октября по декабрь силовики выпустили по ДНР более 200 мин калибра 120 и 82 мм.

«Ситуация последовательно деградировала с осени 2020 года. Со стороны ВСУ возобновились обстрелы позиций войск народных республик и населённых пунктов, ополчение часто открывало ответный огонь — и так по кругу. Формально перемирие никто не разрывал, но по сути его нет», — констатировал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Так, по информации властей ДНР, 26 июля 2021 года ополчение атаковало украинские позиции, ранив трёх военнослужащих. Удар был нанесён в ответ на обстрелы ВСУ из ствольной артиллерии посёлка Старомихайловка на западе Донецка и села Красный Октябрь в Тельмановском районе. Кроме того, как утверждают в народной республике, украинские силовики открыли огонь из миномётов и гранатомётов по окрестностям населённых пунктов Яковлевка и Весёлое.

Как считает Фельдман, с весны 2021 года до сегодняшнего дня в Донбассе установилась примерно такая же ситуация, которая была до начала перемирия. Основную ответственность за фактическое прекращение режима тишины, с точки зрения аналитика, несут националистические вооружённые формирования Украины.

«В Донбассе остались силы, неподконтрольные правительству Украины и Зеленскому. Это бывшие добровольческие батальоны, которые формально влились в силовые ведомства Украины. Они всегда старались обострить ситуацию, помешать малейшим попыткам выполнить «Минск-2». Пока они есть, все договорённости могут быть нарушены в любой момент», — говорит Фельдман.

Артиллеристы ВСУ на учениях

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Украинский политолог Александр Семченко несколько иначе смотрит на ситуацию. Эксперт считает, что перемирие не удалось сохранить главным образом из-за того, что стороны конфликта не привлекали к ответственности виновных в нарушении договорённостей от 27 июля.

«Сами соглашения стройные и логичные. И, в принципе, ОБСЕ фиксирует, откуда начался огонь, который спровоцировал перестрелку. Но я не встречал информацию о том, чтобы хоть кого-то привлекли к уголовной или иной ответственности. Наказание могло бы стать серьёзным сдерживающим фактором. Но в итоге провокаторы стали только более наглыми и циничными», — говорит Семченко.

Несдержанные обещания

Как считают аналитики, в Киеве осознавали недолговечность перемирия в Донбассе. Его заключение Владимир Зеленский пытался использовать как повод для новой встречи в нормандском формате, которая могла бы благоприятно сказаться на его рейтинге.

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Президент Украины изначально рассчитывал, что соглашение о всеобъемлющем режиме тишины будет подписано лидерами стран «четвёрки». По мнению Зеленского, таким образом удастся повысить статус документа.

«Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут», — сказал Зеленский 23 июля прошлого года.

В тоже время президент и ряд официальных лиц Украины неоднократно подчёркивали, что не готовы выполнять пункты политического урегулирования в той последовательности, которая была зафиксирована 12 февраля 2015 года.

«В июле 2020 года Зеленский ещё пытался сохранить образ «президента мира», лидера, который в хорошем смысле этого слова готов торговаться, идти на уступки ради деэскалации. Он обещал украинцам прочный мир и пытался выдать недолгосрочное, как выяснилось, перемирие за своё невероятное достижение. Но по существу никаких обещаний перед избирателями Зеленский не сдержал», — рассуждает Фельдман.

По его словам, условной заслугой президента Украины можно назвать заморозку конфликта. Однако нежелание Зеленского развязывать масштабные боевые действия эксперт объясняет прежде всего опасениями Киева потерпеть крупные поражения.

«Чтобы действительно положить конец войне, Зеленскому необходимо сократить зависимость страны от США и прекратить бесплодные попытки пересмотреть «Минск-2» и формулу Штайнмайера, на выполнение которой он, кстати, дал своё согласие в 2019 году», — отметил Фельдман.

Президент Украины в ходе рабочей поездки в Донецкую область

© Пресс-служба президента Украины

Схожего взгляда на ситуацию придерживается и Александр Семченко. Он подчеркнул, что в договорённостях от 12 февраля 2015 года прописана «разумная последовательность» урегулирования конфликта, которую нельзя пересматривать.

«В минских договорённостях всё чётко: нужно прекратить огонь, отвести войска, внести изменения в законодательство, провести выборы, и только потом Украина получает границу с РФ. Однако выполнение «Минска-2» который год тормозится на первых же пунктах, связанных с безопасностью. Поэтому говорить про перспективы реализации политической части сейчас особого смысла нет», — констатировал Семченко.