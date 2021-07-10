«Популизм можно использовать недолго»: почему на Украине снижается доверие к курсу властей

Большинство граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Такой ответ дали 62,4% участников исследования социологического центра Socis. При этом 42,3% респондентов заявили о разочаровании действующей властью. Гордятся руководством страны только 1,5% украинцев. По мнению экспертов, сейчас в украинском обществе набирает силу недовольство политикой Владимира Зеленского — с момента выборов рейтинги президента неуклонно снижаются. Аналитики считают, что главное разочарование избирателей вызвало нежелание Зеленского прекратить войну в Донбассе и восстановить отношения с Россией.

Украина движется в неверном направлении, по мнению более половины граждан страны. Такие результаты показал опрос, проведённый Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Если говорить в целом, как вы считаете, события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?». В итоге 62,4% участников исследования ответили, что события развиваются в неверном направлении. Противоположное мнение высказали 26,4% респондентов. Остальные не определились с ответом либо отказались отвечать.

Исследование проводилось с 25 по 30 июня среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением самопровозглашённых республик Донбасса. В телефонном опросе приняли участие 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,4%.

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© Mykola Tys

Участников исследования также попросили ответить на вопрос, какие эмоции они испытывают по отношению к действующей на Украине власти.

42,3% участников опроса заявили о своём разочаровании властями, надежду выразили 22,3%, тревогу чувствуют 16,7% респондентов, а 8,8% и вовсе испытывают отчаяние при мысли о действующем руководстве Украины. При этом гордятся властью только 1,5% участников опроса.

Респонденты также ответили на вопрос о том, в какую сторону изменилась ситуация в стране при Владимире Зеленском. По мнению 58,8% граждан уровень жизни за последнее время снизился, с точки зрения 7,2% респондентов — вырос.

При этом ситуация в экономике стала хуже — так считают 52,2% участников опроса. Для 9% граждан экономическое положение Украины при Зеленском улучшилось.

Похожий опрос в начале 2021 года провела «Украинская социологическая группа». Исследование проходило с 26 января по 2 февраля 2021 года. Тогда опрос показал, что 47,3% украинцев считают, что ситуация в стране развивается однозначно в неправильном направлении, 29,2% заявили, что страна движется скорее в неправильном направлении. Однозначно одобрили нынешний курс Украины только 3,9% опрошенных, скорее одобряют — 13,8%.

«Оказался худшей копией Порошенко»

Негативно жители Украины оценивают не только курс страны, но и действия главы государства.

Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, набрав во втором туре 73,22% голосов. На протяжении первых месяцев президентства политику удавалось сохранять кредит народного доверия — в сентябре 2019 года 71% граждан одобряли действия Зеленского. Такие результаты были получены по итогам соцопроса, проведённого группой «Рейтинг». Кроме того, 55% респондентов согласились тогда с утверждением, что страна движется в правильном направлении.

Однако вскоре рейтинг Зеленского начал снижаться. К концу 2019 года ему доверяли уже только 52% граждан — такую статистику представил КМИС (Киевский международный институт социологии).

Выборы президента Украины 2019 года

© REUTERS/Gleb Garanich

По результатам того же КМИС, к лету 2020 года рейтинг симпатий президента Украины опустился ниже 40%.

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Теперь, год спустя, в июне 2021 года проголосовать за Владимира Зеленского в случае проведения выборов выразили готовность 23% избирателей. Соответствующие результаты также опубликовал КМИС. Пётр Порошенко по итогам исследования получил 13% потенциальных голосов, третье место в рейтинге заняла Юлия Тимошенко с 9,5%, а четвёртое досталось Юрию Бойко — за него в начале лета были готовы проголосовать 8% избирателей. Опрос проводился с 1 по 7 июня среди 2003 респондентов старше 18 лет.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, Владимир Зеленский растерял свой рейтинг, когда избиратели увидели, что проводимый политиком курс мало отличается от курса Петра Порошенко.

«Зеленский оказался не просто копией Порошенко, а даже худшей копией. Никто этого не ожидал. Единственно, за счёт чего Зеленскому до сих пор удается возглавлять рейтинг украинских политиков, так это за счёт того, что остальные ещё хуже. К примеру, Порошенко и Тимошенко окончательно себя дискредитировали, когда были у власти. Зеленский пока ещё находится в процессе этого», — отметил эксперт в комментарии RT.

В стране невыполненных обещаний

Как отмечают аналитики, с начала своей политической карьеры Владимир Зеленский активно прибегал к популизму, принимая порой сомнительные решения и законы.

«Владимир Зеленский с самого начала производил впечатление популиста. И многие люди это понимали, но всё равно голосовали за него, просто в противовес Петру Порошенко. Но как получилось, что политик-популист стал терять популярность? Дело в том, что популизм можно использовать, но только недолго. Людям нужны не сказки, а реальные перемены, потому что лапшу, которая висит на ушах, в тарелку не положишь», — пояснил Александр Дудчак.

Так, с подачи экс-шоумена в 2019 году в стране была отменена депутатская неприкосновенность — одно из ключевых условий разделения ветвей власти. Как отмечали тогда эксперты, в результате президент получил возможность оказывать давление на Раду. При этом данная идея пользовалась широкой поддержкой населения Украины.

Военные в Донбассе

© REUTERS/Oleksandr Klymenko

Не менее популистской мерой аналитики называют и кампанию Зеленского по деолигархизации. Напомним, в начале июня 2021 года Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Впрочем, на этот раз большинство украинцев скептически отнеслись к инициативе президента. По данным центра Socis, 35,7% респондентов оценили эти действия властей как популистский шаг, направленный на повышение собственного рейтинга. Ещё 12,9% опрошенных заявили, что таким образом Зеленский и его окружение сами хотят стать олигархами, перераспределив собственность.

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Тот же опрос показал, что 50,1% жителей Украины считают, что Владимир Зеленский не выполнил данные им во время выборов обещания. При этом 66,5% уверены, что власти провалили борьбу с бедностью, а 55,3% участников опроса назвали нынешнюю украинскую власть непрофессиональной и дилетантской. Только 12,9% считают, что Зеленский смог собрать компетентную команду управленцев. Опрос проводился c 28 мая по 3 июня 2021 года.

По словам экспертов, Владимир Зеленский разочаровал избирателей, не выполнив свои предвыборные обещания. Изначально политик давал электорату слишком щедрые авансы, говоря о радикальных переменах в случае своего избрания на пост президента. Однако на практике ситуация в многих сферах только ухудшилась.

«Прежде всего, главное обещание Зеленского — добиться мира в Донбассе — не выполнено. Не наладила команда Зеленского и отношения с Россией. В экономике тоже никаких позитивных перемен нет: промышленность деградирует, уровень производства продолжает падать. Так что разочарование населения имеет под собой реальную почву», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. Эксперт согласен с тем, что главной причиной разочарования Зеленским стала его неспособность хотя бы приблизить урегулирование конфликта в Донбассе.

По мнению Дудчака, разочарование принесла и русофобская политика, которую стал проводить новый президент — при нём права русскоязычного населения урезаются ещё больше, чем при Петре Порошенко.

«Все ждали от Зеленского восстановления нормальных отношений с Россией, прекращения войны в Донбассе. И это было реально сделать, но этого не произошло. Отношения с Москвой стали только хуже, в вопросе донбасского урегулирования и вовсе полный тупик. И это, в свою очередь, мешает экономическому восстановлению Украины», — подытожил эксперт.