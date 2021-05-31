«Зеленский боится конкуренции»: что происходит в политической жизни Украины после давления на ОПЗЖ
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На Украине вскоре должна появиться ещё одна политическая партия. С таким анонсом выступил бывший вице-премьер Украины и экс-депутат Рады Борис Колесников.
По его словам, новая политическая сила будет «идеологической», «центристской» и выстроенной на социал-консервативной платформе. При этом в интервью агентству Интерфакс — Украина Колесников открестился от ассоциаций с «Партией регионов».
«И как бы ни пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы «Партия регионов 2.0» или «партия юго-востока» (что вообще исключено), это не так», — заявил Колесников.
Однако, как отмечают аналитики, по ряду вопросов позиции будущей партии могут совпасть с подходом «регионалов» и политиков из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Так, в отличие от действующих властей, Колесников считает важной задачей для Киева выполнение Минских соглашений именно на тех условиях, которые были подписаны всеми сторонами в 2015 году.
«Заявления о том, что нельзя проводить выборы под дулами автоматов, — это всё штампы. Когда под дулами автоматов проводили выборы в супердемократической Днепропетровской области в 2014 году, когда мешками заносили бюллетени, тогда власти придерживались иного мнения», — заявил он.
Также политик выступает за предоставление особого статуса не только Донбассу, но и всем остальным субъектам Украины, а также за наделение облсоветов правом вводить второй язык, помимо украинского, в качестве регионального языка.
По информации украинских СМИ, новая партия может получить название «Украина — наш дом».
При этом пресса связывает Бориса Колесникова с бизнесменом Ринатом Ахметовым, который якобы и стоит за инициативой по созданию новой политсилы.
«Колесников поднимает болезненный для украинцев вопрос повышения уровня жизни, поэтому он рассчитывает на высокие рейтинги. Для Ахметова же новая партия — это попытка защитить свой бизнес из-за антиолигархических настроений в обществе. Так что здесь их интересы совпали», — считает собеседник RT в офисе президента Украины.
Похожей точки зрения придерживается и источник RT в партии «Слуга народа». По его словам, в украинском социуме существует запрос на новые лица.
«Борис Колесников хочет привести в партию новых людей, которые должны привлечь избирателей. Население недовольно Зеленским, и на этом хотят сыграть оппоненты», — считает депутат.
Как пояснил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, ранее Борис Колесников был правой рукой Ахметова.
«Видимо, есть планы заполнить политическую нишу на фоне выдавливания из политики Виктора Медведчука», — отмечает эксперт.
«Что касается разговоров об идеологии новой партии, то это не играет большой роли. Скорее, важен региональный фактор, а также центризм. Такая партия может создаваться в расчёте реализовать запрос на стабилизацию политической сферы в нынешних условиях. По сути, это будет полуоппозиция, а не полноценные оппоненты власти. Поэтому вряд ли Зеленский станет расправляться с ней так же, как с ОПЗЖ», — полагает Межуев.
Похожего мнения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак.
«Если партия действительно будет создана, Зеленский попытается с ней договориться о разделе политического поля. Учитывая, что эта партия вряд ли будет действительно оппозиционной, она сможет прийти к консенсусу с властями», — спрогнозировал Дудчак в комментарии RT.
Операция «Ликвидация»
Напомним, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения на имя главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака. Политиков подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
Так, по версии киевских властей, Медведчук якобы помогал РФ получить нефтегазовое месторождение в Крыму, а также передавал российской стороне секретную информацию о Вооружённых силах Украины. Кроме того, нардепов от ОПЗЖ подозревают в якобы причастности к проекту «Луч», в рамках которого планировалось вербовать украинцев в России. Хотя фактически проект был направлен на «обмен человеческими ресурсами» между двумя странами и налаживание сотрудничества, в СБУ посчитали, что речь шла о «создании инфраструктуры влияния в пользу РФ».
- Виктор Медведчук на заседании Печерского суда Киева
- РИА Новости
Напомним, 13 мая суд избрал в качестве меры пресечения для Виктора Медведчука домашний арест до 9 июля. Сам политик связывает преследование с деятельностью ОПЗЖ.
«Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, — в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить партию «Слуга народа», — написал Медведчук в Twitter.
В феврале СНБО страны ввёл санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда других лиц. Их обвинили в финансировании терроризма — под «террористами» в Киеве подразумевают структуры самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Впрочем, как выяснилось в мае, у генпрокуратуры Украины не было достаточных доказательств причастности Виктора Медведчука к финансированию «терроризма». В этом признался заместитель генпрокурора Роман Говда в эфире телеканала «1+1».
Тем не менее эти обвинения стали предлогом для закрытия оппозиционных СМИ. Против телеканалов ZIK, «112 Украина», NEWSONE, принадлежащих Тарасу Козаку, в феврале власти Украины ввели санкции.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, такие меры были приняты потому, что эти СМИ содержали «говорящие» армии, которые якобы вводили в заблуждение граждан Украины по ключевым для страны вопросам — земельная реформа, коммунальные тарифы и война в Донбассе.
- РИА Новости
Гонения же против руководства ОПЗЖ Зеленский оправдал борьбой с олигархами. Об этом глава государства написал в своей колонке для издания «Фокус». По версии Зеленского, Виктор Медведчук является одним из олигархов, которым руководство страны объявило войну.
«Впервые за много лет на Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут ещё минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — говорится в статье Зеленского.
При этом эксперты сомневаются в обоснованности попыток причислить Медведчука к олигархам — ранее политик никогда не фигурировал в списках наиболее состоятельных украинцев.
Концентрация власти
По словам источника RT в Верховной раде, украинский лидер руководствуется довольно примитивными мотивами, когда подвергает репрессиям оппозицию.
«Зеленский, как и Порошенко, очень боится конкуренции. Поэтому и ведётся атака на ОПЗЖ, а кроме того, президент довольно резко недавно пообщался с председателем ВР Дмитрием Разумковым, которого считает своим вероятным соперником на выборах. Но, как и Порошенко, Зеленский может не учесть всех нюансов», — говорит собеседник RT.
Тем не менее все нынешние действия властей Украины направлены именно на монополизацию и зачистку политического поля в стране, считают эксперты.
«В таких условиях новым оппозиционным силам будет очень сложно появиться, практически невозможно. Чтобы изменить ситуацию и противостоять властям, оппозиции, близкой по идеологии, необходимо объединяться», — пояснил Александр Дудчак.
Похожей точки зрения придерживается и Борис Межуев. По его словам, сегодня на Украине нет условий для роста новых оппозиционных сил.
«Оппозиция типа ОПЗЖ подавлена, и даже у радикальных правых движений нет особых перспектив. Радикалы сыграли ситуативную роль и фактически сошли с политической сцены. Пётр Порошенко и его партия не могут рассчитывать на успех, поскольку ассоциируются с самыми тяжёлыми для Украины событиями. От создания автократии Украину пока удерживает дефицит успехов у действующего руководства — всё же это необходимо для концентрации власти в одних руках», — подытожил эксперт.
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