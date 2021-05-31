«Зеленский боится конкуренции»: что происходит в политической жизни Украины после давления на ОПЗЖ

На политическом поле Украины вскоре может появиться новая партия. Бывший вице-премьер и экс-депутат Рады Борис Колесников объявил о создании социал-консервативной политсилы. Политик выступил за выполнение Киевом Минских соглашений и поддержал возвращение регионального статуса для языков. Однако, по мнению экспертов, будущая партия вряд ли сможет сформировать значимый противовес действующей власти. Аналитики считают, что сейчас на Украине просто нет условий для роста новых оппозиционных сил.

На Украине вскоре должна появиться ещё одна политическая партия. С таким анонсом выступил бывший вице-премьер Украины и экс-депутат Рады Борис Колесников.

По его словам, новая политическая сила будет «идеологической», «центристской» и выстроенной на социал-консервативной платформе. При этом в интервью агентству Интерфакс — Украина Колесников открестился от ассоциаций с «Партией регионов».

«И как бы ни пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы «Партия регионов 2.0» или «партия юго-востока» (что вообще исключено), это не так», — заявил Колесников.

Однако, как отмечают аналитики, по ряду вопросов позиции будущей партии могут совпасть с подходом «регионалов» и политиков из «Оппозиционной платформы — За жизнь». Так, в отличие от действующих властей, Колесников считает важной задачей для Киева выполнение Минских соглашений именно на тех условиях, которые были подписаны всеми сторонами в 2015 году.

«Заявления о том, что нельзя проводить выборы под дулами автоматов, — это всё штампы. Когда под дулами автоматов проводили выборы в супердемократической Днепропетровской области в 2014 году, когда мешками заносили бюллетени, тогда власти придерживались иного мнения», — заявил он.

Также политик выступает за предоставление особого статуса не только Донбассу, но и всем остальным субъектам Украины, а также за наделение облсоветов правом вводить второй язык, помимо украинского, в качестве регионального языка.

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По информации украинских СМИ, новая партия может получить название «Украина — наш дом».

При этом пресса связывает Бориса Колесникова с бизнесменом Ринатом Ахметовым, который якобы и стоит за инициативой по созданию новой политсилы.

«Колесников поднимает болезненный для украинцев вопрос повышения уровня жизни, поэтому он рассчитывает на высокие рейтинги. Для Ахметова же новая партия — это попытка защитить свой бизнес из-за антиолигархических настроений в обществе. Так что здесь их интересы совпали», — считает собеседник RT в офисе президента Украины.

Похожей точки зрения придерживается и источник RT в партии «Слуга народа». По его словам, в украинском социуме существует запрос на новые лица.

«Борис Колесников хочет привести в партию новых людей, которые должны привлечь избирателей. Население недовольно Зеленским, и на этом хотят сыграть оппоненты», — считает депутат.

Как пояснил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, ранее Борис Колесников был правой рукой Ахметова.

«Видимо, есть планы заполнить политическую нишу на фоне выдавливания из политики Виктора Медведчука», — отмечает эксперт.

«Что касается разговоров об идеологии новой партии, то это не играет большой роли. Скорее, важен региональный фактор, а также центризм. Такая партия может создаваться в расчёте реализовать запрос на стабилизацию политической сферы в нынешних условиях. По сути, это будет полуоппозиция, а не полноценные оппоненты власти. Поэтому вряд ли Зеленский станет расправляться с ней так же, как с ОПЗЖ», — полагает Межуев.

Похожего мнения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак.

«Если партия действительно будет создана, Зеленский попытается с ней договориться о разделе политического поля. Учитывая, что эта партия вряд ли будет действительно оппозиционной, она сможет прийти к консенсусу с властями», — спрогнозировал Дудчак в комментарии RT.

Операция «Ликвидация»

Напомним, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения на имя главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака. Политиков подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Так, по версии киевских властей, Медведчук якобы помогал РФ получить нефтегазовое месторождение в Крыму, а также передавал российской стороне секретную информацию о Вооружённых силах Украины. Кроме того, нардепов от ОПЗЖ подозревают в якобы причастности к проекту «Луч», в рамках которого планировалось вербовать украинцев в России. Хотя фактически проект был направлен на «обмен человеческими ресурсами» между двумя странами и налаживание сотрудничества, в СБУ посчитали, что речь шла о «создании инфраструктуры влияния в пользу РФ».

Виктор Медведчук на заседании Печерского суда Киева

РИА Новости

Напомним, 13 мая суд избрал в качестве меры пресечения для Виктора Медведчука домашний арест до 9 июля. Сам политик связывает преследование с деятельностью ОПЗЖ.

«Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, — в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить партию «Слуга народа», — написал Медведчук в Twitter.

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В феврале СНБО страны ввёл санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда других лиц. Их обвинили в финансировании терроризма — под «террористами» в Киеве подразумевают структуры самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Впрочем, как выяснилось в мае, у генпрокуратуры Украины не было достаточных доказательств причастности Виктора Медведчука к финансированию «терроризма». В этом признался заместитель генпрокурора Роман Говда в эфире телеканала «1+1».

Тем не менее эти обвинения стали предлогом для закрытия оппозиционных СМИ. Против телеканалов ZIK, «112 Украина», NEWSONE, принадлежащих Тарасу Козаку, в феврале власти Украины ввели санкции.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, такие меры были приняты потому, что эти СМИ содержали «говорящие» армии, которые якобы вводили в заблуждение граждан Украины по ключевым для страны вопросам — земельная реформа, коммунальные тарифы и война в Донбассе.

РИА Новости

Гонения же против руководства ОПЗЖ Зеленский оправдал борьбой с олигархами. Об этом глава государства написал в своей колонке для издания «Фокус». По версии Зеленского, Виктор Медведчук является одним из олигархов, которым руководство страны объявило войну.

«Впервые за много лет на Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут ещё минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — говорится в статье Зеленского.

При этом эксперты сомневаются в обоснованности попыток причислить Медведчука к олигархам — ранее политик никогда не фигурировал в списках наиболее состоятельных украинцев.

Концентрация власти

По словам источника RT в Верховной раде, украинский лидер руководствуется довольно примитивными мотивами, когда подвергает репрессиям оппозицию.

«Зеленский, как и Порошенко, очень боится конкуренции. Поэтому и ведётся атака на ОПЗЖ, а кроме того, президент довольно резко недавно пообщался с председателем ВР Дмитрием Разумковым, которого считает своим вероятным соперником на выборах. Но, как и Порошенко, Зеленский может не учесть всех нюансов», — говорит собеседник RT.

Тем не менее все нынешние действия властей Украины направлены именно на монополизацию и зачистку политического поля в стране, считают эксперты.

«В таких условиях новым оппозиционным силам будет очень сложно появиться, практически невозможно. Чтобы изменить ситуацию и противостоять властям, оппозиции, близкой по идеологии, необходимо объединяться», — пояснил Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Борис Межуев. По его словам, сегодня на Украине нет условий для роста новых оппозиционных сил.

«Оппозиция типа ОПЗЖ подавлена, и даже у радикальных правых движений нет особых перспектив. Радикалы сыграли ситуативную роль и фактически сошли с политической сцены. Пётр Порошенко и его партия не могут рассчитывать на успех, поскольку ассоциируются с самыми тяжёлыми для Украины событиями. От создания автократии Украину пока удерживает дефицит успехов у действующего руководства — всё же это необходимо для концентрации власти в одних руках», — подытожил эксперт.