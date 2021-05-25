Медведчук назвал провальным дело в отношении него

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал провальным возбуждённое против него на Украине дело.

«Причина того, что власть начала уголовное преследование и решила сфабриковать откровенно провальное дело, в политическом давлении. Власть хорошо понимает: мы не просто оппозиция, мы политическая сила, которая может победить партию «Слуга народа», — написал он в Twitter.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.