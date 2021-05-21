Медведчук прокомментировал дело против него

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на суде прокомментировал дело против него.

«Считаем, что то, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является необоснованным и, в первую очередь, по моему мнению, это оценки мои и моих адвокатов, является политически мотивированным. И рассматривается мной как политические репрессии, направленные против меня, репрессии, нацеленные на незаконное политическое преследование меня как представителя партии, которая выступает против политического курса действующей власти», — цитирует РИА Новости Медведчука.

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания суда, куда прибыл Медведчук.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.