В Киеве националисты устроили акцию протеста у здания суда

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В Киеве националисты устроили акцию протеста возле здания суда, куда прибыл глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом информирует РИА Новости.
В Киеве националисты устроили акцию протеста у здания суда
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, националисты требуют арестовать Медведчука и держат плакаты с оскорблениями в адрес политика и его партии. По данным агентства, также они жгли дымовые шашки. 

Как сообщило издание «СТРАНА.ua», Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, где 21 мая будет рассмотрена апелляция на его меру пресечения.

По словам Медведчука, он считает незаконным свой домашний арест.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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